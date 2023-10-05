Beşiktaş ve Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplarında ikinci maçlarına çıkacak. Beşiktaş evinde Lugano'yu ağırlarken, Fenerbahçe deplasmanda Spartak Trnava ile karşılaşacak. İki takımın da eksikleri bulunuyor.

Beşiktaş ve Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ikinci maçlarına çıkıyor

Beşiktaş ve Fenerbahçe, bu akşam UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplarında ikinci maçlarına çıkıyor.

Beşiktaş, D Grubu’nda evinde İsviçre temsilcisi Lugano'yu ağırlayacak. Maç, TSİ 19.45’te başlayacak.

Fenerbahçe ise H Grubu’nda Slovakya temsilcisi Spartak Trnava ile deplasmanda karşılaşacak. Maç, TSİ 22.00’de başlayacak.

Beşiktaş beraberlikle, Fenerbahçe galibiyetle başladı

D Grubu'ndaki ilk maçına deplasmanda çıkan Beşiktaş, Club Brugge ile 1-1 berabere kaldı. Rakibi Lugano’nun ise Norveç takımı Bodo Glimt ile oynadığı maç golsüz sona erdi.

Bu sezon Türkiye ve Avrupa'da oynadığı 14 resmi maçın tamamını kazanan Fenerbahçe, H Grubu’ndaki ilk maçında Danimarka temsilcisi Nordsjaelland'ı Kadıköy’de 3-1 yenmiş, Spartak Trnava ise deplasmanda Ludogorets'e 4-0 mağlup olmuştu.

Eksikler bulunuyor

Fenerbahçe’nin Spartak Trnava karşısındaki tek eksiği, sakatlığı bulunan Cengiz Ünder.

Sakatlıklarından kurtulan Serdar Aziz ve Miha Zajc da kadroda yer aldı.

Beşiktaş’ta ise Mert Günok ve Gedson Fernandes maç kadrosunda yer almıyor.