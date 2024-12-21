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Beşiktaş ve Corendon Alanyaspor 1-1 Berabere Kaldı

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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaştı. İlk yarının sonuçlanmasıyla iki takım da 1'er gol attı, maç 1-1 eşitlikle devam ediyor.

- Trendyol Süper Lig : Beşiktaş : 1 - Corendon Alanyaspor: 1 (İlk yarı)

İSTANBUL - Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada Janvier'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Fatih'i aşan topu Lima, altıpas çizgisinin hemen gerinden ağlara gönderdi. 0-1

7. dakikada Alanyaspor savunmasının kaleciye gönderdiği pasta araya giren Rafa Silva, kaleci Ertuğrul'u da geçerek meşin yuvarlağı filelere yolladı. 1-1

29. dakikada Augusto'nun sağ taraftan ortasında Yusuf Özdemir, ceza sahası içi sol çaprazdan sert vuruşla topu ağlara gönderdi.

31. dakikada hakem Cihan Aydın, VAR'dan gelen uyarı sonrası gol pasını veren Augusto'nun ofsayt olması gerekçesiyle golü iptal etti.

45+5. dakikada Rafa Silva'nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası sol çaprazdan Semih Kılıçsoy'un röveşata vuruşunda top kaleci Ertuğrul'da kaldı.

Hakemler: Cihan Aydın, Volkan Ahmet Narinç, Murat Altan

Beşiktaş: Mert Günok, Jonas Svensson, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Bahtiyar Zaynutdinov, Salih Uçan, Al-Musrati, Rafa Silva, Gedson Fernandes, Ernest Muçi, Semih Kılıçsoy

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Alex Oxlade Chamberlain, Joao Mario, Arthur Masuaku, Jean Onana, Cher Ndour, Can Keleş, Emrecan Terzi, Mustafa Hekimoğlu

Teknik Sorumlu: Serdar Topraktepe

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Nuno Lima, Fatih Aksoy, Fidan Aliti, Florent Hadergjonaj, Nicolas Janvier, Gaius Makouta, Yusuf Özdemir, Efecan Karaca, Loide Augusto, Sergio Cordova

Yedekler: Furkan Bayram, Yusuf Karagöz, Serdar Dursun, Rony Lopes, Arda Usluoğlu, Ui Jo Hwang, Buluthan Bulut, Richard Coelho, Jure Balkovec, Juan Coelho

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Goller: Rafa Silva (dk. 7) (Beşiktaş), Nuno Lima (dk. 5) (Corendon Alanyaspor)

Beşiktaş ve Corendon Alanyaspor 1-1 Berabere Kaldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS KILIÇ - Spor
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