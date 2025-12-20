Haberler

Futbol: Trendyol Süper Lig

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş ile Çaykur Rizespor arasında oynanan mücadelede ilk yarı 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Beşiktaş, birçok pozisyona girse de gol atamadı.

Stat: Tüpraş

Hakemler: Cihan Aydın, Anıl Usta, Bilal Gölen

Beşiktaş : Ersin Destanoğlu, Taylan Bulut, Paulista, Djalo, Rıdvan Yılmaz, Demir Ege Tıknaz, Kartal Kayra Yılmaz, Rashica, Orkun Kökçü, Cerny, Abraham (Dk. 45 Devrim Şahin)

Çaykur Rizespor : Erdem Canpolat, Mithat Pala, Samet Akaydin, Sagnan, Hojer, Papanikolaou, Rak-Sakyi, Laci, Olawoyin, Augusto, Sowe

Sarı kart: Dk. 9 Kartal Kayra Yılmaz ( Beşiktaş )

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maçın ilk yarısı 0-0'lık beraberlikle sona erdi.

11. dakikada Sowe'un geriye pasında topu önüne alan Laci'nin uzaktan sert şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

21. dakikada Djalo'nun uzun pasıyla savunma arkasına sarkan Abraham'ın ceza sahası sol çaprazından şutunda açıyı daraltan kaleci Erdem Canpolat, topu iki hamlede kontrol etti.

30. dakikada soldan kullanılan kornerde penaltı noktası yakınında Rak-Sakyi'nin vuruşunda Orkun Kökçü, top kale çizgisi önünde uzaklaştırdı.

45+2. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Ceza sahası dışı sol çaprazından Orkun Kökçü'nün sağ ayağıyla yaptığı sert vuruşta top üst direkten oyun alanına döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
Savcılığa ifade veren Sadettin Saran'dan ilk açıklama: Suç işlemedim

Sadettin Saran'dan olay yaratacak ilk sözler: Başkaları gibi kaçmayız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de iki yıldız Beşiktaş derbisinde yok

Fenerbahçe'de iki yıldız Beşiktaş derbisinde yok
'Baba tahliye' mesajı paylaşan 13 yaşındaki çocuk yeniden tutuklandı

Akranının başını taşla ezen 13 yaşındaki çocuğun özgürlüğü kısa sürdü
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş sessizliğini bozdu: Gücüm tükendi

Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş sessizliğini bozdu: Tükendim
Kübra Par, Alevilerle ilgili sözlerinden dolayı özür diledi

Kübra Par, Alevileri ayaklandıran sözleri için geri adım attı
Fenerbahçe'de iki yıldız Beşiktaş derbisinde yok

Fenerbahçe'de iki yıldız Beşiktaş derbisinde yok
Fatih Garipoğlu, Gökmen Kadir Şeynova ve Mert Alaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 3 isme daha yakalama kararı
Dertleri define değil! Ferhat gibi dağları deldiler, gören şaştı kaldı

Sebebi şaşırtıcı! Ferhat gibi dağları deldiler
Bakan Kurum duyurdu! İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne geçerli başvuru sayısı

Bakan Kurum duyurdu! İşte 500 bin konutta geçerli başvuru sayısı
Bakan Bak'tan Leyla Zana sloganlarına tepki: Soruşturma yürütülüyor

Leyla Zana sloganlarına bir tepki de Bakan Bak'tan! Yaptırım geliyor
Oğlunun gözü önünde amcasının kızları tarafından darbedildi

Kuzen dehşeti! Amcasının kızları tekme ve yumruklarla saldırdı
Hande Sarıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü: İki cihanda elim yakanda Akif, anlatacaksın!

Hande Sarıoğlu ateş püskürdü: İki cihanda elim yakanda Akif!
Beşiktaş'tan tepki: Tiyatro devam ediyor

Beşiktaş'tan tepki: Tiyatro devam ediyor
UEFA'dan Galatasaray'a ceza

UEFA'dan Galatasaray'a çifte ceza
title