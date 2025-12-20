Futbol: Trendyol Süper Lig
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş ile Çaykur Rizespor arasında oynanan mücadelede ilk yarı 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Beşiktaş, birçok pozisyona girse de gol atamadı.
Stat: Tüpraş
Hakemler: Cihan Aydın, Anıl Usta, Bilal Gölen
Beşiktaş : Ersin Destanoğlu, Taylan Bulut, Paulista, Djalo, Rıdvan Yılmaz, Demir Ege Tıknaz, Kartal Kayra Yılmaz, Rashica, Orkun Kökçü, Cerny, Abraham (Dk. 45 Devrim Şahin)
Çaykur Rizespor : Erdem Canpolat, Mithat Pala, Samet Akaydin, Sagnan, Hojer, Papanikolaou, Rak-Sakyi, Laci, Olawoyin, Augusto, Sowe
Sarı kart: Dk. 9 Kartal Kayra Yılmaz ( Beşiktaş )
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maçın ilk yarısı 0-0'lık beraberlikle sona erdi.
11. dakikada Sowe'un geriye pasında topu önüne alan Laci'nin uzaktan sert şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.
21. dakikada Djalo'nun uzun pasıyla savunma arkasına sarkan Abraham'ın ceza sahası sol çaprazından şutunda açıyı daraltan kaleci Erdem Canpolat, topu iki hamlede kontrol etti.
30. dakikada soldan kullanılan kornerde penaltı noktası yakınında Rak-Sakyi'nin vuruşunda Orkun Kökçü, top kale çizgisi önünde uzaklaştırdı.
45+2. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Ceza sahası dışı sol çaprazından Orkun Kökçü'nün sağ ayağıyla yaptığı sert vuruşta top üst direkten oyun alanına döndü.
Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz eşitlikle sonuçlandı.