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Beşiktaş ve Athletic Bilbao Maçında İlk Yarısı 1-1 Beraberlik İle Tamamlandı

Beşiktaş ve Athletic Bilbao Maçında İlk Yarısı 1-1 Beraberlik İle Tamamlandı
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UEFA Avrupa Ligi 7. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Athletic Bilbao ile karşı karşıya geldi. İlk yarıda Beşiktaş'ın Rashica'nın golü ile öne geçtiği mücadelede, Athletic Bilbao'dan Unai Gomez eşitliği sağladı. Maçın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

UEFA Avrupa Ligi 7. hafta mücadelesinde Beşiktaş, İspanya ekibi Athletic Bilbao'yu konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Rafa Silva'nın uzak köşeye yaptığı vuruşta savunmaya da çarpan top kaleci Agirrezabala'da kaldı.

16. dakikada topla birlikte rakiplerini geçerek ilerleyen Muçi'nin pasında Rafa Silva, topukla Rashica'ya bıraktı. Bu oyuncunun ceza yayı sağ tarafından yaptığı vuruşta kaleci Agirrezabala'nın solundan meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0

45. dakikada Marcos'un pasında penaltı noktası önünde Prados'un kontrol edip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak altıpasın sol tarafında Unai Gomez'in önünde kaldı. Bu oyuncunun uzak köşeye yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

Hakemler: Julian Weinberger, Andreas Heidenreich, Maximilian Kolbitsch

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Emirhan Topçu, Uduokhai, Masuaku, Gedson Fernandes, Al-Musrati, Rashica, Rafa Silva, Muçi, Immobile

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Onur Bulut, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Joao Mario, Zaynutdinov, Fahri Kerem Ay, Jean Onana, Ndour, Can Keleş, Mustafa Hekimoğlu

Teknik Direktör: Ole Gunner Solskjaer

Athletic Bilbao: Agirrezabala, de Marcos, Nunez, Aitor Paredes, Yuri, Prados, Jauregizar, Berenguer, Unai Gomez, Nicholas Williams, Guruzeta

Yedekler: Unai Simon, Gorosabel, Vivian, Yeray Alvarez, Mikel Vesga, Inaki Williams, Alvaro Djalo, Lekue, de Galarreta, Marton, Serrano, Peio Canales

Teknik Direktör: Ernesto Valvarde

Goller: Rashica (dk. 16) (Beşiktaş), Unai Gomez (dk. 45) (Athletic Bilbao)

Sarı kartlar: Immonile, Masuaku (Beşiktaş) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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