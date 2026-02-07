Beşiktaş ile Alanyaspor, 20. randevuda
Beşiktaş, Süper Lig'de yarın Corendon Alanyaspor'u konuk edecek. İki takım bu sezon 20. kez karşılaşacak ve Beşiktaş'ın son 5 maçta galibiyet alamadığı dikkat çekiyor. İstanbul'daki maçlarda Beşiktaş'ın galibiyet sayısı 7'ye karşılık Alanyaspor'un 1'de kalıyor.
Trendyol Süper Lig'de yarın Corendon Alanyaspor'u konuk edecek Beşiktaş, rakibiyle 20. kez karşı karşıya gelecek.
Ligde ilk kez 2016-2017 sezonunda karşılaşan iki takım arasındaki 19 maçın 10'unu siyah-beyazlılar, 4'ünü Antalya temsilcisi kazandı, 5 maç ise berabere sonuçlandı.
Beşiktaş, söz konusu müsabakalarda 35 kez fileleri havalandırırken, Alanyaspor ise 21 gol kaydetti.
Beşiktaş, son 5 maçta galip gelemedi
Siyah-beyazlı takım, Alanyaspor ile oynadığı son 5 maçta galibiyet alamadı.
Süper Lig'de 2023-2024 sezonunda İstanbul'da ağırladığı rakibine 3-1 kaybeden Beşiktaş, sezonun ikinci yarısında ise 1-1'lik beraberlikle sahadan ayrıldı. Geçen sezon takımların oynadığı lig müsabakaları ise "Dolmabahçe"de ve Alanya'da 1-1'lik skorlarla sonuçlandı.
Bu sezonun ilk yarısında ise oynanan maçta kazanan taraf, 2-0'lık skorla Alanyaspor oldu.
Beşiktaş, Akdeniz temsilcisi karşısında son galibiyetini 2022-2023 sezonunun ikinci yarısında İstanbul'da oynanan maçta 3-0'lık skorla aldı.
İstanbul'daki 10. maç
İki takım "Dolmabahçe"de 10. kez karşı karşıya gelecek.
İstanbul'da oynanan müsabakalarda siyah-beyazlı takımın galibiyetlerde 7-1 üstünlüğü bulunuyor.
Beşiktaş'ın ev sahipliğinde yapılan maçlardan biri ise 1-1'lik skorla sona erdi.
Siyah-beyazlılar, söz konusu maçlarda 21, Alanyaspor 7 gol kaydetti.
Farklı skorlar
İki takım arasında en farklı skorlu galibiyetleri Beşiktaş elde etti.
İstanbul'da 2016-2017 ve 2021-2022, Alanya'da 2016-2017'deki maçlarda Beşiktaş, sahadan 4-1'lik skorlarla galip ayrıldı.
Alanyaspor ise toplam 4 kez yendiği rakibi karşısında en farklı galibiyetini 2023-2024 sezonunda deplasmanda 3-1'lik skorla aldı.
Ayrıca, 2022-2023 sezonunda Alanya'da oynanan ve 3-3'lük beraberlikle sona eren mücadelede filelere giden toplam 6 gol, ligdeki 19 randevu içinde en gollü müsabaka olarak kayıtlara geçti.