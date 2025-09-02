Beşiktaş, Vaclav Cerny'nin Sağlık Kontrolünü Tamamladı
Beşiktaş, transfer görüşmelerini sürdürdüğü Çek kanat oyuncusu Vaclav Cerny'nin sağlık kontrolünden geçtiğini duyurdu. Cerny, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde detaylı muayeneden geçirildi.
Beşiktaş'ın transfer görüşmelerini yürüttüğü Çek kanat oyuncusu Vaclav Cerny, sağlık kontrolünden geçti.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre Cerny, bu sabah Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolüne girdi.
Detaylı kan tetkikleri yapılan Cerny; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.
Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.
Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor