Beşiktaş, Vaclav Cerny'nin Sağlık Kontrolünü Tamamladı

Beşiktaş, transfer görüşmelerini sürdürdüğü Çek kanat oyuncusu Vaclav Cerny'nin sağlık kontrolünden geçtiğini duyurdu. Cerny, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde detaylı muayeneden geçirildi.

Detaylı kan tetkikleri yapılan Cerny; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
