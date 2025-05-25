Beşiktaş uzatma anlarında yıkıldı

Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş ile Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'ndaki mücadeleyi Çaykur Rizespor 2-1'lik skorla kazandı.

BEŞİKTAŞ UZATMALARDA YIKILDI

Konuk ekip Rizespor, 61. dakikada Samet Akaydin ile 1-0 öne geçti. Samet, attığı bu golle Rizespor forması altında ilk golünü buldu. Beşiktaş, 64. dakikada Joao Mario ile skora eşitlik getirdi. Maçta son sözü konuk ekip söyledi. Rizespor, Ali Sowe'un 90+1. dakikada attığı golle rakibini 2-1 mağlup etti.

Bu sonucun ardından Beşiktaş, 59 puanda kaldı. Rizespor, 46 ise puana yükseldi. Ligin son haftasında Beşiktaş, Bodrum FK ile deplasmanına gidecek. Çaykur Rizespor, sahasında Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak.