Beşiktaş United Payment Kadın Futbol Takımı'nda Medya Günü Düzenlendi

Beşiktaş United Payment Kadın Futbol Takımı, 2023-2024 sezonu için medya günü düzenledi. Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan, teknik kadro ve futbolcuların katıldığı organizasyon, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde yapacakları maçın hazırlıkları sırasında gerçekleşti.

Beşiktaş United Payment Kadın Futbol Takımı'nda 2023-2024 sezonu için medya günü düzenlendi.

Beşiktaş Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde düzenlenen organizasyona Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan, teknik kadro ve futbolcular katıldı.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Suat Okyar ve oyuncular, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Doğuş Gold Gaziantep Asya Spor ile 8 Ekim Pazar günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıkları sırasında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Medya günü toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.