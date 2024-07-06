Beşiktaş, Ümraniyespor ile berabere kaldı

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Ümraniyespor ile 0-0 berabere kaldı.

2024-2025 sezonu hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, bu kapsamda Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan müsabakaya siyah-beyazlılar; Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Emrecan Uzunhan, Onur Bulut, Al Musrati, Chamberlain, Gedson Fernandes, Tayfur Bingöl, Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Emrecan Bulut 11'iyle başladı. Kartal'da Salih Uçan, Kartal Kayra Yılmaz, Hasic, Milot Rashica, Jean Onana, Necip Uysal, Montero, Arda, Emrecan Terzi ve Emre Bilgin ise oyuna sonradan dahil oldu.

İki takımın karşılıklı ataklarına sahne olan mücadelede gol sesi çıkmadı.

Giovanni van Bronckhorst'un öğrencileri, bir sonraki hazırlık maçını 13 Temmuz'da Dinamo Zagreb ile oynayacak. - İSTANBUL