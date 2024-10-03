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Beşiktaş, UEFA ve Eintracht Frankfurt Heyetini Dostluk Yemeğinde Ağırladı

Beşiktaş, UEFA ve Eintracht Frankfurt Heyetini Dostluk Yemeğinde Ağırladı
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Beşiktaş Kulübü, UEFA ve Eintracht Frankfurt yetkililerini Tüpraş Stadyumu'ndaki dostluk yemeğinde bir araya getirdi. Başkan Hasan Arat, yemeğin ardından konuklara plaket ve Beşiktaş forması hediye etti.

Beşiktaş Kulübü, Tüpraş Stadyumu'nda UEFA ve Eintracht Frankfurt heyetlerine dostluk yemeğinde ağırladı.

UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Başkan Hasan Arat, Uluslararası İlişkiler ve Kartal Yuvası'ndan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Yalçın Ayaydın, Kulüp İçi İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Kılıç, Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Çağlayan Tuğal ile Kamu ile İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Basketbol Şube Sorumlusu Burak Aslan, Tüpraş Stadyumu'nda bulunan White Pepper Restoran'da; UEFA Delegesi Rudolf Repka, Eintracht Frankfurt CEO'su Axel Hellmann ile yönetim kurulu üyeleri; Philipp Reschke, Oliver Frankenbach ve Markus Krösche'yi dostluk yemeğinde ağırladılar.

Başkan Hasan Arat, yemeğin ardından dostça bir müsabaka olması temennisinde bulunarak; UEFA Delegesi Repka ve Eintracht Frankfurt CEO'su Hellmann'a günün anısına plaket ve Beşiktaş forması takdim etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Uluslararası İlişkiler Eintracht Frankfurt Hasan Arat Politika Beşiktaş Tüpraş Futbol Spor

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