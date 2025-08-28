Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi Rövanşında Lausanne'e Skorle Yenik Durumda
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Lausanne ile karşılaştı. İlk yarıda Lausanne'in Butler-Oyedeji ile bulduğu golle Beşiktaş, 1-0 geriye düştü. Maçta Rafa Silva ve Ndidi sarı kart gördü.
Stat: Tüpraş
Hakemler: Jakob Kehlet, Lars Hummelgaard, Martin Markus (Danimarka)
Beşiktaş : Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Taylan Bulut, Orkun Kökçü, Ndidi, Emirhan Topçu, Rafa Silva, Joao Mario, Abraham
Lausanne: Letica, Mouanga, Sow, Okoh, Poaty, Soppy, Roche, Custodio, Lekoueiry, Butler-Oyedeji, Diakite
Gol: Dk. 45+1 Butler-Oyedeji (Lausanne)
Sarı kartlar: Dk. 15 Rafa Silva, Dk. 30 Ndidi (Beşiktaş)
UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşındaki Beşiktaş-Lausanne maçının ilk yarısı, İsviçre temsilcisinin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
19. dakikada Rafa Silva'nın sağ taraftan ceza sahasına girdikten sonra penaltı noktası yakınına çıkardığı pasa uygun durumdaki Abraham gelişine vururken, savunma topu uzaklaştırdı.
29. dakikada sol taraftan Orkun Kökçü'nün kullandığı kornere arka direkte iyi yükselen Paulista'nın kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.
42. dakikada ceza sahası içinde Rafa Silva'nın pasıyla sol çaprazda topla buluşan Abraham'ın şutunda kaleci Letica meşin yuvarlağı ayaklarıyla çıkardı.
45+1. dakikada Lausanne öne geçti. Sağ kanattan Mouanga'nın savunmanın arkasına attığı pasa hareketlenen Butler-Oyedeji, sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.
Lausanne, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.