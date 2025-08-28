Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi Rövanşında Lausanne'e Skorle Yenik Durumda

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Lausanne ile karşılaştı. İlk yarıda Lausanne'in Butler-Oyedeji ile bulduğu golle Beşiktaş, 1-0 geriye düştü. Maçta Rafa Silva ve Ndidi sarı kart gördü.

Stat: Tüpraş

Hakemler: Jakob Kehlet, Lars Hummelgaard, Martin Markus (Danimarka)

Beşiktaş : Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Taylan Bulut, Orkun Kökçü, Ndidi, Emirhan Topçu, Rafa Silva, Joao Mario, Abraham

Lausanne: Letica, Mouanga, Sow, Okoh, Poaty, Soppy, Roche, Custodio, Lekoueiry, Butler-Oyedeji, Diakite

Gol: Dk. 45+1 Butler-Oyedeji (Lausanne)

Sarı kartlar: Dk. 15 Rafa Silva, Dk. 30 Ndidi (Beşiktaş)

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşındaki Beşiktaş-Lausanne maçının ilk yarısı, İsviçre temsilcisinin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

19. dakikada Rafa Silva'nın sağ taraftan ceza sahasına girdikten sonra penaltı noktası yakınına çıkardığı pasa uygun durumdaki Abraham gelişine vururken, savunma topu uzaklaştırdı.

29. dakikada sol taraftan Orkun Kökçü'nün kullandığı kornere arka direkte iyi yükselen Paulista'nın kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

42. dakikada ceza sahası içinde Rafa Silva'nın pasıyla sol çaprazda topla buluşan Abraham'ın şutunda kaleci Letica meşin yuvarlağı ayaklarıyla çıkardı.

45+1. dakikada Lausanne öne geçti. Sağ kanattan Mouanga'nın savunmanın arkasına attığı pasa hareketlenen Butler-Oyedeji, sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

Lausanne, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
'Suriye'ye harekat olacak mı?' sorusuna Bakan Güler'den dikkat çeken yanıt

"Suriye'ye askeri harekat" sorusuna YPG'yi endişelendirecek yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Chelsea'de kadro dışı kaldı! Süper Lig devi hemen devreye girdi

Chelsea'de kadro dışı kaldı! Süper Lig devi hemen devreye girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.