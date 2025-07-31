Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde St. Patrick's ile Eşleşti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Avrupa Ligi'nden elenen Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile karşılaşacak. St. Patrick's, 2-2 berabere kaldığı Kalju'yu ilk maçtaki galibiyetiyle geçerek tura yükseldi. Karşılaşmalar 7 ve 14 Ağustos'ta oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nden elenen Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi 3. eleme turundaki rakibi İrlanda temsilcisi St. Patrick's oldu.

Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında St. Patrick's, ilk maçta 1-0 mağlup ettiği Estonya ekibi Kalju ile deplasmanda karşılaştı.

Kalju, 43. dakikada Ivans Patrikejevs ve 49. dakikada Mattias Mannilaan'ın attığı gollerle 2-0 üstünlük yakaladı. Konuk ekip, 90+1. dakikada Joseph Redmond'ın kaydettiği golle durumu 2-1 yaptı. Normal süre bu skorla sona erdi ve uzatma devrelerine geçildi.

Karşılaşmanın 93. dakikasında sahneye çıkan Jake Mulraney, takımına 2-2'lik beraberliği getirdi ve mücadele bu skorla tamamlandı. İlk maçtaki galibiyetin avantajıyla rakibini geçmeyi başaran St. Patrick's, adını 3. eleme turuna yazdırdı.

Avrupa Ligi'nde Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'e 4-2 ve 2-0'lık mağlubiyetlerle elenen Beşiktaş, bu sonucun ardından Konferans Ligi 3. eleme turunda St. Patrick's ile eşleşti.

Beşiktaş ile St. Patrick's arasındaki 3. eleme turu karşılaşmaları, 7 ve 14 Ağustos'ta oynanacak.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
Dünyanın en yaşlı bebeği! 31 yaşında doğdu

Dünyanın en yaşlı bebeği! 31 yaşında doğdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da korkutan deprem

İstanbul'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.