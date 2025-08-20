Beşiktaş UEFA Konferans Ligi İçin İsviçre'de

Beşiktaş UEFA Konferans Ligi İçin İsviçre'de
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında yarın Lausanne ile karşılaşmak üzere İsviçre'ye ulaştı. Takım, Cenevre'den kara yoluyla Etoy kasabasına giderek konaklayacağı otele yerleşti.

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında yarın İsviçre'nin Lausanne takımıyla karşılaşacak Beşiktaş, İsviçre'ye geldi.

Siyah-beyazlı kafile, La Tuiliere Stadı'nda oynanacak mücadele için Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Cenevre kentine ulaştı. Cenevre'den kara yoluyla Etoy kasabasına hareket eden Beşiktaş, daha sonra konaklayacağı otele giriş yaptı.

Beşiktaş, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ve Wilfred Ndidi'nin katılacağı basın toplantılarının ardından maç öncesi son antrenmanını gerçekleştirecek.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
Tarihi camide tartışma yaratan görüntü

Tarihi camide skandal görüntü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzel'den cesur paylaşım: Selülitler gerçektir

Hiçbir filtre yok! İzel'den cesur tatil pozu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.