Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi İçin Dublin'e Düzeldi

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Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda İrlanda'nın St. Patrick's takımı ile karşılaşmak üzere Dublin'e ulaştı. Takım, Tallaght Stadı'nda oynanacak maç öncesi hazırlıklarını tamamladı ve teknik direktör Solskjaer ile futbolcu Topçu basın toplantısına katılacak.

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın İrlanda'nın St. Patrick's takımıyla karşılaşacak Beşiktaş, başkent Dublin'e geldi.

Tallaght Stadı'nda oynanacak mücadele için Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Dublin'e ulaşan siyah-beyazlı kafile, kalacağı otele yerleşti.

St. Patrick's maçının hazırlıklarını İstanbul'da tamamlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile siyah-beyazlı futbolcu Emirhan Topçu, karşılaşma öncesi basın toplantısına katılacak.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor
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