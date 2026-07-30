Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turunda

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu maçında Danimarka'nın Midtjylland takımını 1-0'ın rövanşında 2-0 yenerek tur atladı.

Müsabakanın ilk yarısında ev sahibi takım, üst üste ataklardan skor çıkaramadı. Danimarka ekibinin iki kez topu direkten dönerken siyah-beyazlılar ise pozisyona girmekte zorlandı.

İlk yarıda gol sesi çıkmadı ve takımlar devreye 0-0 berabere girdi.

İkinci yarıda Midtjylland'ın 10 kişi kalmasıyla üst üste pozisyonlar üreten Beşiktaş, Milot Rashica'nın oyuna alınmasından kısa süre sonra attığı golle turun kapısını araladı: 1-0.

Kaptan Orkun Kökçü'nün 76. dakikada penaltıdan kaydettiği golle maçı 2-0 kazanan siyah-beyazlılar, 3. eleme turuna yükseldi.

Beşiktaş'ın 3. eleme turunda rakibi, Tromsö'yü 1-0 ve 3-1'lik skorlarla geçen Çekya takımı Hradec Kralove oldu.

Midtjylland iki kez direği geçemedi

MCH Arena'daki rövanş maçına hızlı başlayan Midtjylland, ilk yarıda iki kez direğe takıldı.

Müsabakanın 3. dakikasında Osorio'nun pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Franculino'nun şutunda meşin yuvarlak yan direkten döndü.

Franculino, maçın 32. dakikasında da gole çok yaklaştı. Gine-Bissaulu oyuncunun ceza sahası dışından sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yine aynı direğe çarptı ve ardından savunma topu uzaklaştırdı.

Midtjylland yine 10 kişi kaldı

Midtjylland- Beşiktaş eşleşmesinde Danimarka ekibi rövanşta da maçı 10 kişi tamamladı.

Mücadelenin 44. dakikasında sarı kart gören Martin Erlic, ikinci yarıda 53. dakikada Hyeon-gyu Oh'a yaptığı faulün ardından ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

İstanbul'da oynanan ilk maçta da Midtjylland, 15. dakikada Friday Etim'in kırmızı kartıyla mücadeleyi eksik tamamlamıştı.

Orkun Kökçü direğe takıldı

Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü, deplasmandaki karşılaşmada direği geçemedi.

Müsabakanın 60. dakikasında savunmanın arkasına sarkan Orkun Kökçü'nün sağ çaprazdan şutunda top uzak köşedeki direkten döndü.

Orkun Kökçü'den bir gol daha

Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü, sezona attığı gollerle etkili başlangıç yaptı.

Turun ilk maçında Midtjylland karşısında galibiyet golünü atan Orkun, rövanşta da penaltıdan skor bulmayı başardı.

25 yaşındaki milli futbolcu, sezona 2 maçta attığı 2 golle formda başladı.

Rakip Hradec Kralove

Danimarka ekibi Midtjylland'ı geçen Beşiktaş'ın 3. eleme turundaki rakibi Hradec Kralove oldu.

İlk maçı 1-0 kazanan Çekya takımı, Tromsö'yü sahasında da 3-1 yenerek Beşiktaş ile eşleşti.

Beşiktaş, Hradec Kralove ile ilk maçı 6 Ağustos Perşembe günü deplasmanda oynayacak.

Rövanş karşılaşması ise 13 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da yapılacak.

Maçı 10 bin 227 kişi takip etti

Beşiktaş'ın Midtjylland ile deplasmanda oynadığı karşılaşmayı 10 bin 227 taraftar izledi.

Karşılaşmaya büyük ilgi gösteren taraftarlar, MCH Arena'da göze hoş gelen bir atmosfer oluşturdu.

Vincenzo Italiano sarı gördü

Beşiktaş'ın İtalyan teknik direktörü, Midtjylland maçında sarı kartla cezalandırıldı.

Maçın 81. dakikasında hakeme itiraz eden Vincenzo Italiano, sarı kart gördü.

Rıdvan Yılmaz, yeni kurala takıldı

İngiliz hakem John Brooks, ikinci yarıda Beşiktaş'ın taç atışı kullanacağı sırada zamana oynama gerekçesiyle topu Midtjylland'a verdi.

Brooks, 68. dakikadaki atış sırasında Rıdvan Yılmaz'ın süreyi geçirdiğine karar verdi ve atak şansı Danimarka ekibine geçti.

Rashica girdi, golünü attı

Beşiktaş'ın Kosovalı kanat oyuncusu Milot Rashica, oyuna girer girmez golünü attı.

Maçın 69. dakikasında Vaclav Cerny'nin yerine oyuna dahil olan Rashica, 70. dakikada ceza sahası içinde kayarak yaptığı vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi ve turun kapısını araladı.

Mike Tullberg'in Midtjylland'ı 2 farklı mağlup

Danimarka ekibi Midtjylland, teknik direktör Mike Tullberg yönetiminde ilk kez 2 farklı kaybetti.

Eylül 2025'te göreve gelen Danimarkalı teknik adam yönetimindeki Midtjylland, 42 müsabakada daha önce 2 farkla yenilmemişti.

Kaynak: AA