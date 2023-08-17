Beşiktaş UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turuna Yükseldi

Beşiktaş, Neftçi Bakü'yü 2-1 mağlup ederek UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turuna yükseldi. Aboubakar ve Muleka'nın golleriyle galip gelen Beşiktaş, tur atlayan taraf oldu.