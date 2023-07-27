Beşiktaş UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Tirana ile karşılaştı
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu ilk maçında KF Tirana ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, yeni transferlerini yedek kulübesinde başlattı. Teknik direktör Şenol Güneş, dört sezon sonra Avrupa maçına çıktı. Taraftarlar ise yönetime tepki gösterdi.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu ilk maçında KF Tirana ile karşı karşıya geldi.
Siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş 2023-2024 sezonunun ilk maçında sahada Mert Günok, Rosier, Necip Uysal, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih Uçan, Gedson, Onur Bulut, Muleka, Aboubakar 11'ine şans verdi.YENİ TRANSFERLER YEDEK KULÜBESİNDE Beşiktaş'ta yeni transferler Emrecan Bulut ve Jean Onana, KF Tirana maçına yedek kulübesinde başladı. Transfer döneminde üç oyuncu kadrosuna katan siyah-beyazlılarda Daniel Amartey ise hazır olmadığı gerekçesiyle maç kadrosunda yer almadı.ŞENOL GÜNEŞ İLE 4 SEZON SONRA YENİDEN AVRUPA ARENASINDASezonun ilk karşılaşmasında sahasında KF Tirana ile karşı karşıya gelen Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, dört sezon sonra siyah-beyazlı takımın başında Avrupa maçına çıktı.Siyah-beyazlı takımın başında son Avrupa karşılaşmasına iç sahada 1-0 kaybedilen Malmö maçıyla çıkan Güneş, 4 sezon sonra yeniden bu arenada mücadele etti. 2018-2019 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden siyah-beyazlılar, grubu üçüncü tamamlamış ve Avrupa macerası sona ermişti. Şenol Güneş, sezona UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme Turu'nda mücadele ederek başladı.TARAFTARDAN YÖNETİME TEPKİBeşiktaş'ta taraftarlar Tirana maçı öncesinde yönetime tepki gösterdi. Şu ana kadar üç oyuncuyu kadrosuna katan siyah-beyazlılarda taraftarlar, henüz istedikleri seviyede transfer yapılmaması üzerine Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyelerine, ayrı ayrı tezahüratlarla tepkilerini dile getirdi.Taraftar tepkilerinin olduğu esnada stat hoparlörlerinden çok yüksek sesle marşlar çalınarak tepkilerin bastırılmaya çalışılması dikkati çekti.TRİBÜNLERDE BOŞLUKLAR GÖZE ÇARPTIBeşiktaş'ta sezonun ilk karşılaşmasında tribünlerde boşlukların olması gözden kaçmadı. Siyah-beyazlı taraftarlar sezonun ilk iç saha mücadelesine beklenen ilgiyi göstermedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Metin Arslancan - Spor