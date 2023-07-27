Beşiktaş UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Tirana ile karşılaştı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu ilk maçında KF Tirana ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, yeni transferlerini yedek kulübesinde başlattı. Teknik direktör Şenol Güneş, dört sezon sonra Avrupa maçına çıktı. Taraftarlar ise yönetime tepki gösterdi.