Haberler

Beşiktaş U17 Takımı Tunceli'de Dostluk Maçı Yaptı

Beşiktaş U17 Takımı Tunceli'de Dostluk Maçı Yaptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş U17 Takımı, Tunceli'de Dersimspor ile dostluk maçı yaparak gençlerle bir araya geldi. Maç öncesinde Tunceli Valisi ile görüşen Beşiktaş Başkanı, isimli forma hediye etti.

BEŞİKTAŞ U17 Takımı, Tunceli'ye gelerek Dersimspor ile dostluk maçı yaptı.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Tüpraş Stadyumu'ndaki makamında Tunceli Valisi Şefik Aygöl'ü ağırladı. Ziyarette, İkinci Başkan Hakan Daltaban ile Genel Sekreter Uğur Fora da yer aldı. Başkan Adalı, ziyaretin sonunda Vali Aygöl'e isminin yazdığı Beşiktaş formasını hediye etti. Görüşmede, Tunceli'deki gençler için organizasyon yapılması kararı alındı.

Kararın ardından bugün Beşiktaş U17 Takımı kentte geldi. Pertek Kalesi'nde gençlerle buluşmayla başlayan program, Tunceli Anadolu Lisesi ziyareti ve Hüseyin Güntaş Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen söyleşi ile devam etti. Söz konusu söyleşide Tunceli Spor Lisesi öğrencilerinin sorularını yanıtlayan takım, ardından Atatürk Stadyumu'nda Dersimspor ile dostluk maçında karşılaştı. Karşılaşmayı Vali Şefik Aygöl, eşi Nazlı Aygöl, Munzur Üniversitesi Rektörü Kenan Peker, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, İl Emniyet Müdürü Kazım Günay Demiralay, sivil tolum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş izledi. Dersimspor - Beşiktaş U17 karşılaşmasında dostluk kazandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Çatışmalar yeniden başladı! Pakistan, Afganistan'ın en kritik binasını vurdu

Komşu ülkenin en kritik binasını bu hale getirdiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eskişehir'deki nadir toprak elementleri sahası, dünyanın en büyük ikincisi

O şehrimizi şahlandıracak keşif! Dünyanın en büyük ikincisi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
15 yaşındayken kaybolduğu sanılıyordu! Meğer ailesi 27 yıl boyunca odaya hapsetmiş

15 yaşındayken kayboldu sanılıyordu! Gerçek 27 yıl sonra ortaya çıktı
Şara, Putin'le görüşürken Esad bakın ne yaptı

Şara, Putin'le görüşürken Esad bakın ne yaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.