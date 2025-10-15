Beşiktaş U17 Takımı Tunceli'de Dostluk Maçı Yaptı

BEŞİKTAŞ U17 Takımı, Tunceli'ye gelerek Dersimspor ile dostluk maçı yaptı.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Tüpraş Stadyumu'ndaki makamında Tunceli Valisi Şefik Aygöl'ü ağırladı. Ziyarette, İkinci Başkan Hakan Daltaban ile Genel Sekreter Uğur Fora da yer aldı. Başkan Adalı, ziyaretin sonunda Vali Aygöl'e isminin yazdığı Beşiktaş formasını hediye etti. Görüşmede, Tunceli'deki gençler için organizasyon yapılması kararı alındı.

Kararın ardından bugün Beşiktaş U17 Takımı kentte geldi. Pertek Kalesi'nde gençlerle buluşmayla başlayan program, Tunceli Anadolu Lisesi ziyareti ve Hüseyin Güntaş Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen söyleşi ile devam etti. Söz konusu söyleşide Tunceli Spor Lisesi öğrencilerinin sorularını yanıtlayan takım, ardından Atatürk Stadyumu'nda Dersimspor ile dostluk maçında karşılaştı. Karşılaşmayı Vali Şefik Aygöl, eşi Nazlı Aygöl, Munzur Üniversitesi Rektörü Kenan Peker, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, İl Emniyet Müdürü Kazım Günay Demiralay, sivil tolum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş izledi. Dersimspor - Beşiktaş U17 karşılaşmasında dostluk kazandı.