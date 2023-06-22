Beşiktaş U13 Kız Futbol Takımı Şampiyon Oldu

Beşiktaş U13 Kız Futbol Takımı, U-13 Minik Kızlar Ligi finalinde Dudulluspor'u 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Siyah-beyazlılar, finalde ise B Grubu'nun ilk sırada bitiren Dudulluspor ile karşı karşıya geldi. Namağlup şampiyonluğa ulaşan siyah-beyazlılarda Beyza Kaygusuz, attığı 25 golle gol kraliçeliğinin sahibi oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen U13 Minik Kızlar Ligi'nde A Grubu'nda yer alan Beşiktaş, bu aşamadaki tüm maçlarını kazanarak adını namağlup olarak finale yazdırdı. Siyah-beyazlılar, finalde ise B Grubu'nun ilk sırada bitiren Dudulluspor ile karşı karşıya geldi. Mecidiyeköy Cemil Candaş Stadyumu'nda oynanan final müsabakasında rakibini Berra Ekinci ve Dilarasu Piliç'in golleriyle 2-0 mağlup ederek mutlu sona ulaştı. Namağlup şampiyonluğa ulaşan siyah-beyazlılarda Beyza Kaygusuz, attığı 25 golle gol kraliçeliğinin sahibi oldu.