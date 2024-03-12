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Beşiktaş, Tyler Boyd'a 1 Milyon Euro Tazminat Ödeyecek

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FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Beşiktaş Kulübü'nün eski futbolcusu Tyler Boyd'a yaklaşık 1 milyon Euro tazminat ödemesine hükmetti. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den yapılan açıklamada, karara ilişkin hukuki sürecin devam ettiği belirtildi.

FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Beşiktaş Kulübü'nün eski futbolcusu Tyler Boyd'a yaklaşık 1 milyon Euro tazminat ödemesine hükmetti.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanan açıklamada, "12 Mart 2024 tarihinde tarafımıza tebliğ edilen FIFA The Dispute Resolution Chamber - DRC (FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu) kararına göre, şirketimiz ile kontratını 4 Kasım 2022 tarihinde feshetmiş olan Profesyonel A Takım oyuncusu Tyler Boyd'a fesih tazminatı olarak 956 bin Euro'nun 4 Kasım 2022 tarihinden itibaren işleyecek yıllık yüzde 5 faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmiştir. İlgili karara ilişkin hukuki süreç devam etmektedir" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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