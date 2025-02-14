Tarih verildi, İstanbul'a kar yeniden geliyor

Tarih verildi, İstanbul'a kar yeniden geliyor
Dr. Ekrem Teymur: Trump, Elon Musk ile kamu yönetiminde devrim yapmaya hazırlanıyor

"Trump, Elon Musk ile kamu yönetiminde devrim yapmaya hazırlanıyor"
CHP lideri Özel: Kimi tehlikeli görüyorlarsa kapatacaklar

CHP lideri Özel'den ortalığı karıştıracak iddia: Hepsini kapatacaklar
TFF, sahadan çekilen takımın cezasını ağırlaştırdı

Takımlar artık kolay kolay sahadan çekilemeyecek

Beşiktaş, Türkiye Kupası Yarı Finalinde Mersin Spor'u Geçerek Finale Yükseldi

Beşiktaş, Türkiye Kupası Yarı Finalinde Mersin Spor'u Geçerek Finale Yükseldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Basketbol ING Erkekler Türkiye Kupası Yarı Finalinde Beşiktaş, Mersin Spor'u 83-63 mağlup ederek finale yükselen ilk takım oldu. Maç Şanlıurfa 11 Nisan'da gerçekleşti.

Basketbol ING Erkekler Türkiye Kupası Yarı Final müsabakasında Beşiktaş, Mersin Spor'u 83-63 mağlup ederek adını finale yazdıran ilk takım oldu.

Salon: Şanlıurfa 11 Nisan

Hakemler: Emin Moğulkoç, Kerem Baki, Ayşe Nur Yazıcıoğlu

Mersin Spor: Abodunrin Gabriel Olaseni 12, Justin Cobbs 16, David Efianayi 5, Emre Tanışan, Paco Cruz 5, Isaiah Pineiro 11, Kartal Özmızrak, Deniz Kılıçlı, Rafi Ömer Oralkan, Evaldas Kairys 2, Canberk Kuş 12, Tevfik Akdamar

Beşiktaş: Jonah Mathews 18, Derek Needham 8, Berk İbrahim Uğurlu 11, Dustin Nathaniel Sleva 15, Emanuel Terry 4, Kyle Allman 10, Uros Plavsic 3, Yiğit Arslan 6, Conor Seamus William Morgan 8, Yağız Aksu, Kerem Kuthan Konan, Ahmet Ata Özbek

1. Periyot: 12-23 (Beşiktaş lehine)

Devre: 33-39 (Beşiktaş lehine)

3. Periyot: 52-60 (Beşiktaş lehine) - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Devrim Özkan, hayatını değiştiren kişiyi paylaştı
img

Dev balinanın yutup tükürdüğü genç içeride gördüklerini anlattı
img

Bankada para ve altını olanlar dikkat! Tüm varlığınız sıfırlanabilir
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da özel hastanede fiyat pazarlığına soruşturma

Stent pazarlığı skandalında hastaneye kötü haber!
İki otomotiv devi Türkiye'ye fabrika açıyor! Erdoğan şehirlerin ismini verdi

İki dev Türkiye'ye fabrika açıyor: Erdoğan şehirlerin ismini verdi
Portekiz'e vize başvurusu reddedilen kadın isyanıyla gündem oldu

Vize başvurusunu reddeden ülkeye isyanı viral oldu
Dev balinanın yutup tükürdüğü genç içeride gördüklerini anlattı

Dev balinanın yutup tükürdüğü genç içeride gördüklerini anlattı
Irak'ın Selahaddin şehrinde Türkçe resmi dil oldu

Türkçe resmi dil ilan edildi
Trump, Modi'yi vergiler üzerinden açık açık tehdit etti

Gözlerinin içine bakıp açık açık tehdit etti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.