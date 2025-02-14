Beşiktaş, Türkiye Kupası Yarı Finalinde Mersin Spor'u Geçerek Finale Yükseldi
Basketbol ING Erkekler Türkiye Kupası Yarı Finalinde Beşiktaş, Mersin Spor'u 83-63 mağlup ederek finale yükselen ilk takım oldu. Maç Şanlıurfa 11 Nisan'da gerçekleşti.
Basketbol ING Erkekler Türkiye Kupası Yarı Final müsabakasında Beşiktaş, Mersin Spor'u 83-63 mağlup ederek adını finale yazdıran ilk takım oldu.
Salon: Şanlıurfa 11 Nisan
Hakemler: Emin Moğulkoç, Kerem Baki, Ayşe Nur Yazıcıoğlu
Mersin Spor: Abodunrin Gabriel Olaseni 12, Justin Cobbs 16, David Efianayi 5, Emre Tanışan, Paco Cruz 5, Isaiah Pineiro 11, Kartal Özmızrak, Deniz Kılıçlı, Rafi Ömer Oralkan, Evaldas Kairys 2, Canberk Kuş 12, Tevfik Akdamar
Beşiktaş: Jonah Mathews 18, Derek Needham 8, Berk İbrahim Uğurlu 11, Dustin Nathaniel Sleva 15, Emanuel Terry 4, Kyle Allman 10, Uros Plavsic 3, Yiğit Arslan 6, Conor Seamus William Morgan 8, Yağız Aksu, Kerem Kuthan Konan, Ahmet Ata Özbek
1. Periyot: 12-23 (Beşiktaş lehine)
Devre: 33-39 (Beşiktaş lehine)
3. Periyot: 52-60 (Beşiktaş lehine) - ŞANLIURFA