Beşiktaş, TÜMOSAN Konyaspor'u 1-0 Önde Tamamladı
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, TÜMOSAN Konyaspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Ndidi'nin kafa golüyle öne geçen siyah-beyazlılar, rakibine karşı etkili bir performans sergiledi.
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Ozan Ergün, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mustafa Savranlar
TÜMOSAN Konyaspor : Deniz Ertaş, Andzouana, Adil Demirbağ, Bazoer, Guilherme, Jinho Jo, Melih İbrahimoğlu, Pedrinho, Bardhi, Muleka, Umut Nayir
Beşiktaş : Ersin Destanoğlu, Taylan Bulut, Paulista, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Orkun Kökçü, Rashica, Rafa Silva, Devrim Şahin, Abraham
Gol: Dk. 21 Ndidi ( Beşiktaş )
Sarı kart: Dk. 43 Muleka (TÜMOSAN Konyaspor )
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta Beşiktaş, TÜMOSAN Konyaspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.
7. dakikada Guilherme'nin kullandığı köşe atışında, ceza sahasında yükselen Adli Demirbağ'ın kafa vuruşunda top kaleci Ersin Destanoğlu'nda kaldı.
20. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Orkun Kökçü'nün kullandığı kornerde, ceza sahasında Ndidi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu.
37. dakikada Jinho Jo'nun sağdan ortasında ceza sahasında topla buluşan Umut Nayir'in şutunu kaleci Ersin Destanoğlu, meşin yuvarlağı çıkardı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 siyah-beyazlıların üstünlüğüyle tamamlandı.