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Beşiktaş'tan Avrupa'da Farklı Galibiyet: Italiano'ya Taraftar Desteği

Beşiktaş'tan Avrupa'da Farklı Galibiyet: Italiano'ya Taraftar Desteği
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Kauno Zalgiris'i 3-0 mağlup ederek rövanş öncesi büyük avantaj elde etti. Siyah-beyazlı taraftarlar, maçın 80. dakikasından itibaren Teknik Direktör Vincenzo Italiano lehine tezahüratlarda bulundu, İtalyan teknik adam da tribünleri alkışlayarak karşılık verdi.

Beşiktaş'ın, Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Kauno Zalgiris'i 3-0 mağlup ettiği maçta siyah-beyazlı taraftarlar, Teknik Direktör Vincenzo Italiano lehine tezahüratlarda bulundu. Italiano da alkışlarla tribünlere karşılık verdi.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş, sahasında Litvanya ekibi Kauno Zalgiris'i, 3-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, böylelikle gelecek hafta deplasmanda oynanacak rövanş müsabakası öncesinde avantaj elde etti. Siyah-beyazlı taraftarlar, galibiyet tezahüratlarında Teknik Direktör Vincenzo Italiano'yu da unutmadı.

Karşılaşmanın 80. dakikasından sonra maçı statta takip eden futbolseverler, Italiano lehine tezahüratlar yaptı.

48 yaşındaki teknik adam da tribünleri alkışlayarak karşılık verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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