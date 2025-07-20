Beşiktaş transferini iptal etmişti! Kyle Walker-Peters, Premier Lig'de kaldı
Daha önce Beşiktaş ile anlaşmaya varan ancak çeşitli bahanelerle Türkiye'ye gelmemesi sonrası transferi iptal edilen Kyle Walker-Peters, Premier Lig ekibi West Ham United'a transfer oldu.
Southampton ile sözleşmesi sona erdikten sonra Beşiktaş ile anlaşan Kyle Walker-Peters, çeşitli bahaneler sunarak Türkiye'ye gelmemişti. Bu gelişme üzerine Siyah-beyazlılar, oyuncunun transferini durdurdumuştu. Yıldız ismin kariyerine hangi takımda devam edeceği de belli oldu.
WEST HAM UNITED'A TRANSFER OLDU
İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United, İngiliz futbolcu Kyle Walker-Peters'ı kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, serbest oyuncu statüsündeki Walker-Peters ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Kariyerine Tottenham'da başlayan 28 yaşındaki sağ bek, 2020'de Southampton'a transfer olmuştu.
KARİYER RAKAMLARI
Beşiktaş'a transferi gündeme gelen Walker-Peters, geçen sezon sonunda sözleşmesinin bitmesiyle takımından ayrılmıştı. Kariyerinde toplam 284 maça çıkan İngiliz oyuncu, 11 gol ve 20 asist kaydetti.