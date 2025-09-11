Beşiktaş Transfer Çalışmalarına Devam Ediyor: Joao Mario Yunanistan'a Gidiyor
Beşiktaş, transfer dönemi sona ermeden kadrosunu güçlendirmek için Nottingham Forest'tan Jota Silva'yı kiraladı. Aynı zamanda Joao Mario, Yunanistan Ligi takımlarından AEK ile anlaştı ve kiralık olarak transfer oldu.
Ali DANAŞ/ İSTANBUL, - BEŞİKTAŞ, transferin bitmesine 1 gün kala kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Premier Lig ekiplerinden Nothingam Forest'in Portekizli sağ kanadı Jota Silva'yı transfer ediyor. Anlaşmanın satın alma opsiyonlu kiralık olarak gerçekleşeceği öğrenildi. Yarın İstanbul'a gelecek olan Jota Silva'nın sağlık kontrollerinin ardından resmi imza atması bekleniyor.
JOAO MARİO YUNANİSTAN YOLCUSU
Gelen oyuncular kadar gönderdiği oyuncularla da gündem olan Beşiktaş, bu kez de Joao Mario ile yollarını ayırıyor. Portekizli futbolcu Yunanistan Ligi takımlarından AEK takımıyla anlaştı. Mario'nun AEK takımında kiralık olarak forma giyeceği belirtildi.