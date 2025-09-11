Haberler

Beşiktaş Transfer Çalışmalarına Devam Ediyor: Joao Mario Yunanistan'a Gidiyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, transfer dönemi sona ermeden kadrosunu güçlendirmek için Nottingham Forest'tan Jota Silva'yı kiraladı. Aynı zamanda Joao Mario, Yunanistan Ligi takımlarından AEK ile anlaştı ve kiralık olarak transfer oldu.

Joao Mario Yunanistan yolcusu

Ali DANAŞ/ İSTANBUL, - BEŞİKTAŞ, transferin bitmesine 1 gün kala kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Premier Lig ekiplerinden Nothingam Forest'in Portekizli sağ kanadı Jota Silva'yı transfer ediyor. Anlaşmanın satın alma opsiyonlu kiralık olarak gerçekleşeceği öğrenildi. Yarın İstanbul'a gelecek olan Jota Silva'nın sağlık kontrollerinin ardından resmi imza atması bekleniyor.

JOAO MARİO YUNANİSTAN YOLCUSU

Gelen oyuncular kadar gönderdiği oyuncularla da gündem olan Beşiktaş, bu kez de Joao Mario ile yollarını ayırıyor. Portekizli futbolcu Yunanistan Ligi takımlarından AEK takımıyla anlaştı. Mario'nun AEK takımında kiralık olarak forma giyeceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Tüm dünyanın konuştuğu ve 75 milyon dolara mal olan stat tamamlandı

Tüm dünyanın konuştuğu stat 75 milyon dolar harcanarak tamamlandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mahsun Kırmızıgül'den medyaya sert eleştiri: Vasiyetimdir, ölürsem sakın haberimi yapmayın

Medya sektörünün vefasızlığına isyan edip vasiyetini açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.