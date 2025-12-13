Haberler

Beşiktaş'ta Rafa Silva Trabzonspor maçı kadrosuna alınmadı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş, Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile yapacağı maça çıkaracağı kadrosunu belirledi. Sakat oyuncular nedeniyle teknik direktör Sergen Yalçın iki farklı kadro seçeneği üzerinde çalışıyor.

BEŞİKTAŞ'ın, Süper Lig'in 16'ncı haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosu açıklandı.

Yarın akşam Papara Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve Ali Şansalan tarafından yönetilecek.

Beşiktaş'ta geçen hafta sakatlanan Jota Silva ve Cengiz Ünder, uzun süredir sakatlığı bulunan Mustafa Hekimoğlu karşılaşmada forma giyemeyecek.

RAFA SİLVA MAÇ KADROSUNA ALINMADI

Beşiktaş'ta Rafa Silva Trabzon maçı kadrosuna alınmadı. Fenerbahçe maçından sonra sakatlığını öne sürerek idmanlara çıkmayan Rafa Silva, bu süreçte futbolu bırakmak, takımdan ayrılmak gibi isteklerle uzun süreli bir kriz yaşatmıştı. Geçtiğimiz hafta Gaziantep maçı öncesi idmanlara çıkmaya başlayan ancak bu maçın kadrosuna giremeyen Portekizli oyuncu, teknik direktör Sergen Yalçın tarafından Trabzonspor maçı kadrosuna da dahil edilmedi. Rafa Silva'nın kadroya alınmama sebebinin antrenman eksikliği olduğu öğrenildi.

SERGEN YALÇIN'DAN İKİ SEÇENEKLİ KADRO

Beşiktaş'ta Jota ve Cengiz' in aynı anda sakatlanması teknik direktör Sergen Yalçın'ı alternatifler üzerinde çalışmaya zorladı. Tecrübeli teknik adamın Karadeniz deplasmanda iki farklı kadro seçeneği üzerinde durduğu öğrenildi.

Bu seçeneklerden birincisi; Ndidi, Orkun, Cerny'li orta saha ve Rashica, El-Bilal Toure, Abraham'lı hücum hattı. İkinci seçenek ise; orta sahada Ndidi ve Orkun'un yanına üçüncü bir orta saha oyuncusu koyup hücum hattını Cerny, El-Bilal Toure, Abraham şeklinde oluşturmak.

Beşiktaş'ın muhtemel onbiri; Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Cerny, Rashica, El-Bilal Toure, Abraham şeklinde.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Bahis skandalıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ses getirecek yorum: Hayretler içerisindeyim

Türkiye'nin konuştuğu skandalla ilgili Erdoğan'dan ses getirecek yorum
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ahmet Özer tahliyesinden 1 ay sonra Bahçeli'ye gitti! Düştüğü not da manidar

Tahliyesinden 1 ay sonra Bahçeli'ye gitti! Düştüğü not da manidar
O bir çocuk da olabilirdi! Sokak ortasında dehşete düşüren görüntü

O bir çocuk da olabilirdi! Sokak ortasında dehşete düşüren görüntü
Burcu Kıratlı'yı dantelli mini elbisesiyle bir görün! Bakan bir daha baktı

Dantelli mini elbisesiyle bir görün! Bakana bir daha baktırdı
Erkek arkadaşına hediye alan genç kıza büyük şok: Götür geri ver

Erkek arkadaşına hediye alan genç kıza büyük şok: Götür geri ver
Ahmet Özer tahliyesinden 1 ay sonra Bahçeli'ye gitti! Düştüğü not da manidar

Tahliyesinden 1 ay sonra Bahçeli'ye gitti! Düştüğü not da manidar
100 bin lira maaşlı işi bırakıp sektör değiştirdi! Kilosunu 700 bin liraya satıyor

100 bin lira maaşlı işi bırakıp sektör değiştirdi
Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını düşürdü

Kredi kartı kullananlar dikkat! Gece yarısı değişti
Sultan'ın evinin önünde pusu kurdu, gördüğü gibi defalarca ateş etti

Sultan'ın evinin önünde pusu kurdu, gördüğü gibi defalarca ateş etti
Trabzonspor derbisi öncesi Beşiktaş'tan bomba Rafa Silva kararı

Beşiktaş'tan bomba Rafa Silva kararı
Fenerbahçe'de deprem! İki isim 'Biz gidiyoruz' dedi

Fenerbahçe'de deprem! İki isim "Biz gidiyoruz" dedi
Premier Lig devi batıyor! Futbolcuları Süper Lig'e gelebilir

Premier Lig devi batıyor! Futbolcuları Süper Lig'e gelebilir
TÜRK-İŞ'in kapalı zarfındaki asgari ücret talebi belli oldu

TÜRK-İŞ'in kapalı zarfındaki asgari ücret talebi belli oldu
Atatürk'ün portresini tükürüp yırtan kuryenin yaptığı yanına kalmadı

Atatürk'ün portresini tükürüp yırttı! Yaptığı yanına kalmadı
title