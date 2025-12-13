Beşiktaş'ta Rafa Silva Trabzonspor maçı kadrosuna alınmadı

BEŞİKTAŞ'ın, Süper Lig'in 16'ncı haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosu açıklandı.

Yarın akşam Papara Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve Ali Şansalan tarafından yönetilecek.

Beşiktaş'ta geçen hafta sakatlanan Jota Silva ve Cengiz Ünder, uzun süredir sakatlığı bulunan Mustafa Hekimoğlu karşılaşmada forma giyemeyecek.

RAFA SİLVA MAÇ KADROSUNA ALINMADI

Beşiktaş'ta Rafa Silva Trabzon maçı kadrosuna alınmadı. Fenerbahçe maçından sonra sakatlığını öne sürerek idmanlara çıkmayan Rafa Silva, bu süreçte futbolu bırakmak, takımdan ayrılmak gibi isteklerle uzun süreli bir kriz yaşatmıştı. Geçtiğimiz hafta Gaziantep maçı öncesi idmanlara çıkmaya başlayan ancak bu maçın kadrosuna giremeyen Portekizli oyuncu, teknik direktör Sergen Yalçın tarafından Trabzonspor maçı kadrosuna da dahil edilmedi. Rafa Silva'nın kadroya alınmama sebebinin antrenman eksikliği olduğu öğrenildi.

SERGEN YALÇIN'DAN İKİ SEÇENEKLİ KADRO

Beşiktaş'ta Jota ve Cengiz' in aynı anda sakatlanması teknik direktör Sergen Yalçın'ı alternatifler üzerinde çalışmaya zorladı. Tecrübeli teknik adamın Karadeniz deplasmanda iki farklı kadro seçeneği üzerinde durduğu öğrenildi.

Bu seçeneklerden birincisi; Ndidi, Orkun, Cerny'li orta saha ve Rashica, El-Bilal Toure, Abraham'lı hücum hattı. İkinci seçenek ise; orta sahada Ndidi ve Orkun'un yanına üçüncü bir orta saha oyuncusu koyup hücum hattını Cerny, El-Bilal Toure, Abraham şeklinde oluşturmak.

Beşiktaş'ın muhtemel onbiri; Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Cerny, Rashica, El-Bilal Toure, Abraham şeklinde.