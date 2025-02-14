Beşiktaş, Trabzonspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maç için hazırlıklarını tamamladı. Başkan Serdal Adalı'nın da katıldığı antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmaları yapıldı.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. İdmanı Başkanı Serdal Adalı da takip etti.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve 5'e 2 top kapmayla başlayan idman, taktik çalışmayla sona erdi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor