Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak Beşiktaş, maç öncesi hazırlıklara bir günlük iznin ardından başladı. Antrenmana Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen çalışmalarla devam ediliyor.

SÜPER Lig'in 33'üncü haftasında cumartesi günü saat 20.00'de sahasında Trabzonspor'u konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde, Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan antrenmanda TÜMOSAN Konyaspor maçında giyen futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcular ise ısınma koşularıyla başladıkları idmana, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, şut çalışmasının ardından sona erdi.

Siyah-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamlayıp, kampa girecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
