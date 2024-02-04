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Trabzonspor'u deviren Beşiktaş maç biter bitmez yeni transferi de açıkladı

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Süper Lig devi Beşiktaş, Trabzonspor maçının hemen ardından İngiliz ekibi Nottingham Forest'tan Joe Worrall ile görüşmelere başlandığını duyurdu. Beşiktaş, sezon sonuna kadar kiraladığı yıldız futbolcuya 600 bin euro maaş verecek.

Süper Lig devi Beşiktaş, Nottingham Forest'tan Joe Worrall ile görüşemelere başlandığını duyurdu.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Transfer görüşmelerinde bulunmak üzere İstanbul'a gelen Nottingham Forest'ın savunma oyuncusu Joe Worrall, takımımızın Trabzonspor ile oynadığı maçı Fiba Holding Onursal Başkanı Hüsnü Özyeğin'in locasında izledi" ifadeleri yer aldı.

Beşiktaş Trabzonspor maçı biter bitmez yeni transferi açıkladı

SEZON SONUNA KADAR KİRALIK

Beşiktaş, Joe Worrall'ın kiralık transferi için Nottingham Forest ile anlaşma sağladı. Beşiktaş, 27 yaşındaki futbolcu için Nottingham Forest'a kiralama bedeli ödemeyecek. Siyah-beyazlılar, İngiliz futbolcuya 600 bin euro maaş verecek.

Beşiktaş Trabzonspor maçı biter bitmez yeni transferi açıkladı

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Nottingham Forest ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Worrall, bu sezon İngiliz ekibinde 9 maçta süre buldu.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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