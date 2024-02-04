Trabzonspor'u deviren Beşiktaş maç biter bitmez yeni transferi de açıkladı
Süper Lig devi Beşiktaş, Trabzonspor maçının hemen ardından İngiliz ekibi Nottingham Forest'tan Joe Worrall ile görüşmelere başlandığını duyurdu. Beşiktaş, sezon sonuna kadar kiraladığı yıldız futbolcuya 600 bin euro maaş verecek.
Süper Lig devi Beşiktaş, Nottingham Forest'tan Joe Worrall ile görüşemelere başlandığını duyurdu.
Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Transfer görüşmelerinde bulunmak üzere İstanbul'a gelen Nottingham Forest'ın savunma oyuncusu Joe Worrall, takımımızın Trabzonspor ile oynadığı maçı Fiba Holding Onursal Başkanı Hüsnü Özyeğin'in locasında izledi" ifadeleri yer aldı.
SEZON SONUNA KADAR KİRALIK
Beşiktaş, Joe Worrall'ın kiralık transferi için Nottingham Forest ile anlaşma sağladı. Beşiktaş, 27 yaşındaki futbolcu için Nottingham Forest'a kiralama bedeli ödemeyecek. Siyah-beyazlılar, İngiliz futbolcuya 600 bin euro maaş verecek.
SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR
Nottingham Forest ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Worrall, bu sezon İngiliz ekibinde 9 maçta süre buldu.