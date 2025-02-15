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Beşiktaş, Trabzonspor'a 1-0 Yenik Durumda

Beşiktaş, Trabzonspor'a 1-0 Yenik Durumda
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Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı, Simon Banza'nın 17. dakikada attığı golle Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada Masuaku'nun yerden sert ortasına Savic ayak koyarken, ceza yayına açılan topa Rafa Silva sert vurdu, kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çeldi.

16. dakikada sol kanatta topu alan Rashica, rakibinin üzerine giderek sol çaprazdan ceza sahası içine orta yaptı. Ciro Immobile'nin altıpas önünden yaptığı kafa vuruşunda top kalenin üzerinden dışarıya gitti.

17. dakikada Rafa Silva'nın kendi yarı alanındaki hatalı pasında araya giren Edin Visca bekletmeden topu Banza'ya aktardı. Banza'nın ceza sahası içine girip, yaptığı vuruşta kaleci Mert'in müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu. 0-1

45. dakikada Visca'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde yerden gelen topa Muhammed Cham'ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

45. dakikada Svensson'un sağ kanattan yerden ortasında ceza sahası içinde Ciro Immobile'nin gelişine vuruşunda top, kaleci Uğurcan'da kaldı.

Hakemler: Cihan Aydın, Serkan Çimen, Murat Ergin Gözütok

Beşiktaş: Mert Günok, Jonas Svensson, Emirhan Topçu, Felix Uduokhai, Arthur Masuaku, Alex Oxlade-Chamberlain, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Ciro Immobile

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Keny Arroyo, Fahri Ay, Semih Kılıçsoy, Ernest Muçi, Mustafa Hekimoğlu

Teknik Direktör: Ole Gunnar Solskjaer

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pedro Malheiro, Stefan Savic, Arsenii Batagov, Mustafa Eskihellaç, Batista Mendy, Ozan Tufan, Edin Visca, Muhammed Cham, Danylo Sikan, Simon Banza

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Hüseyin Türkmen, John Lundstram, Oleksandr Zubkov, Tim Jabol-Folcarelli, Serdar Saatçı, Okay Yokuşlu, Cihan Çanak, Arif Boşluk, Enis Destan

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Gol: Simon Banza (dk. 17) (Trabzonspor)

Sarı kart: Emirhan Topçu (Beşiktaş) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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