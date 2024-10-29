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Beşiktaş Teknik Direktörü Van Bronckhorst: 'Duran Toptan 2 Gol Yememeliydik'

Beşiktaş Teknik Direktörü Van Bronckhorst: 'Duran Toptan 2 Gol Yememeliydik'
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Beşiktaş, Galatasaray'a 2-1 yenildiği derbi sonrası teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, duran top savunmasına dikkat çekerken, oyunun genelinde iyi performans sergilediklerini belirtti. Van Bronckhorst, Galatasaray'ın faul sayısını eleştirerek, takımının oyun planını başarılı bulduğunu ifade etti.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında konuk olduğu Galatasaray'a 2-1 yenilen Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, "Duran toptan 2 gol yememeliydik." dedi.

Hollandalı çalıştırıcı, RAMS Park'ta yapılan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

Derbide istediklerini sahaya yansıttıklarını belirten Van Bronckhorst, "Normale göre daha fazla reaksiyon verdik. Zor bir maç olacağını biliyordum. İyi oynadık. Domine ettik. Çok faul oldu. Her şeye müsaade edildi. Galatasaray'ın bu kadar çok fazla faul yapmasını anlamıyorum. Herkes gördü. Daha fazla konuşmak istemiyorum çünkü Kasımpaşa maçında takımın başında olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Müsabaka için belirledikleri oyun planının iyi işlediğini aktaran Hollandalı teknik adam, "İyi oynadık ve fırsatlar yarattık. Rakibimiz baskı yapamadı. Maçı kazanacak fırsatları bulduk. Futbol oynamak isteyen takım bizdik. Rakibimiz bizi faullerle durdurabildi." şeklinde görüş belirtti.

Galatasaray'ın attığı 2 golün de duran top sonucunda olduğunun hatırlatılması üzerine Giovanni van Bronckhorst, "Duran toplarda rakibin tehlikeli olduğunu biliyorduk. Özellikle ikinci gol çok kolay oldu. Duran toplarda yeterince güçlü değildik. Sağlam duramadık. Duran top savunmasında daha güçlü olmalıydık. Duran toptan 2 gol yememeliydik." diye konuştu.

Van Bronckhorst, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor

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