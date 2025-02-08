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Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer: 'Zor Deplasmada Önemli Bir Galibiyet Aldık'

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Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında Net Global Sivasspor'u 2-0 mağlup ederken, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, kazanmanın mutluluğunu ve oyuncularını tebrik etti. Deplasmanda elde edilen bu galibiyetin lig durumları açısından önemli olduğunu vurguladı.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Net Global Sivasspor'u deplasmanda 2-0 yenen Beşiktaş'ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Solskjaer, karşılaşmanın ardından BG Grup 4 Eylül Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, önemli bir galibiyet aldıklarını belirtti.

Oyuncularını tebrik eden Solskjaer, "Mutluyum, ligdeki durumumuz açısından deplasmanda çok önemli bir galibiyet aldığımızı söyleyebilirim." dedi.

Şartların zor olduğunu ve ilk yarı oyunun kontrolünün kendilerinde olduğunu aktaran Solskjaer, şunları kaydetti:

"Rakibimize sadece bir fırsat verdik. O da yandan gelen bir ortada kalecimizin bir kurtarışı vardı. Emirhan ile güzel bir gol bulduk, ilk yarı oyunu kontrol ettiğimizi söyleyebilirim. Fırsatlar bulduk aslında, ofansif anlamda da ikinci yarı biraz daha savaşa döndü. Olay mücadeleye döndü ve iyi mücadele ile ikinci yarı maçı kazanmasını bildik. Zor deplasmanda önemli bir 3 puan aldığımız için mutluyum."

Ole Gunnar Solskjaer, soğuk havada takımlarını desteklemeye gelen taraftarlara da teşekkür etti.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Spor
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