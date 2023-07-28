Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: Sonuçtan Memnunum

Henüz sezon başında olduklarını anımsatan deneyimli teknik adam, "Bugünkü oyun rakibin gücüyle alakalı. Adaptasyonu da iyi geçirmeliyiz. Kenardan katılacak beş oyuncuyla daha iyi oluruz. Yeni oyuncular gelirse onlara da anlatacağız neler yapacaklarımızı. Dalgalanmalar olabilir. Bu dönemi kayıpsız geçmek önemli. Taraftara da bu yüzden sesleniyorum. Burada kayıpları yapmamalıyız. Tüm oyuncular iyiydi. Rosier de iyiydi. Başkasını koyunca belki o da iyi olacaktı. Oyuncu girerken ben yapamam derse olmaz. Benimsemesi gerek. Onana'yı da görmeliydik. Colley'in de sıkıntıları vardı. Necip'in de var. Sağ stoper sol omzundaki ağrıyla, sol stoper sağ omzundaki ağrıyla maçı bitirdi" şeklinde konuştu.