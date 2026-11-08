Beşiktaş Teknik Direktörü Italiano, Gençlerbirliği maçında 5 değişiklik yaptı

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadıkları Celtic maçının 11'inde 5 değişiklik yaparak Gençlerbirliği mücadelesine çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, başkent temsilcisi Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Vincenzo Italino, hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde oynadıkları Celtic maçının 11'inde 5 değişiklik yaparak bu müsabakaya çıktı. Deneyimli teknik adam, Kassoum Ouattara, Vaclav Cerny, Junior Olaitan, Ernest Poku ve Hyeon Gyu Oh'un yerine Rıdvan Yılmaz, İlhan Fakılı, Orkun Kökçü, Wilfred Ndidi ve Dusan Vlahovic'e görev verdi.

Beşiktaş'ın, Gençlerbirliği maçı 11'i şöyle:

"Alexander Nübel, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan İlhan Fakılı, Orkun Kökçü, Wilfred Ndidi, Leandro Trossard ve Dusan Vlahovic"

Siyah-beyazlılarda; Doğan Alemdar, Kartal Yılmaz, Hyeon Gyu Oh, Kassoum Ouattara, Junior Olaitan, Ernest Poku, Vaclav Cerny, Taylan Bulut, Tiago Djalo ile Semih Kılıçsoy ise yedek soyundu.

Beşiktaşlı Mahmut Efe, hayalini gerçekleştirdi

Dördüncü evre lenf kanseriyle mücadele eden 11 yaşındaki Mahmut Efe, bugün Beşiktaş - Gençlerbirliği maçını ailesiyle birlikte locadan takip etti. En büyük hayallerinden biri siyah-beyazlıların kaptanı Orkun Kökçü ile tanışmak olan Mahmut Efe, maç öncesi ısınma sırasında Orkun Kökçü ile bir araya geldi. Orkun Kökçü, bu özel buluşmada Mahmut Efe'ye imzalı formasını hediye etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı