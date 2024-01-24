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Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos: 'Rakibe fırsat vermedik, gol atamadığımız için 2 puan kaybettik'

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Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Adana Demirspor maçı sonrası yaptığı açıklamada takımın performansını değerlendirdi ve gol atamadıkları için 2 puan kaybettiklerini belirtti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, "Son maçımıza kıyasla çok daha iyiydik. Rakibe fırsat vermedik. Defans anlamında iyiydik. Maçın genelinde 7-8 fırsat bulduk ama golü atamadık" dedi.

Süper Lig'in 22'nci haftasında Beşiktaş, sahasında ağırladığı Adana Demirspor ile golsüz berabere kaldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos açıklamalarda bulundu. Rakibe fırsat vermediklerini belirten Fernando Santos, "Son maçımıza kıyasla çok daha iyiydik. Rakibe fırsat vermedik. Defans anlamında iyiydik. Maçın genelinde 7-8 fırsat bulduk ama golü atamadık. Hem hücum hem defansta dengemiz iyiydi. Ama tabii ki eksik olan golü atmaktı. Bugün bunu yapamadık. Rakip 10 kişi kalınca oyuncularım çok efor sarf etti. İkinci yarı da 3-4 fırsat yakaladık ama gol olmadı. Çok çabaladık ama gol atamadığımız için 2 puan kaybettik" değerlendirmesinde bulundu.

"ŞANS OLUŞTURAN BİR TAKIMIZ"

Ofansiz anlamda şans oluşturan bir takım olduklarını aktaran Santos, "Ofansif anlamda fırsat yakalayabiliyor ama bugün top girmedi. Geçen maçta fırsat yakalıyoruz ama gol olmadı. Rakip kaleci de iyiydi. Bunlar bir bahane değil. Ofansif anlamda şans oluşturan bir takımız. Tabii ki eksiklerimiz var. Chamberlain, Amir ve Salih sakat. Bu şartlarda elimizdeki oyunculara odaklanmalıyız. Pazar günü Sivasspor maçına odaklanmalıyız. Defansif anlamda oyuncu alacağız tabii ki yeni oyuncular gelecek ama şu mevkiye oyuncu alınacak diye sizinle bir konuşmamız olmadı. Bizim kendimizi değerlendirmemiz lazım. Önemli maçlarımız var, onlara odaklanmalıyız" dedi.

"EKSİĞİMİZ VAR"

Oyuncu eksiklerinin olduğunu söyleyen Fernando Santos, "Tabii ki kadromuz yetersiz. Ben asla geçmişle ilgili konuşmam. Bugüne ve geleceğe bakarım. Beşiktaş büyük bir camia, bu camianın hak ettiği şeyleri yapmak zorundayız. Hepimiz burada Beşiktaş'a hizmet için varız. Beşiktaş kupa kazanmak, şampiyonluk kazanmak zorunda. Biraz sabra ihtiyacımız var. Gelecekle ilgili doğru olanları yapmak için sabırlı adım atmalıyız. Başkanla zaten sürekli konuşuyoruz. Buradaki oyuncuları en üst seviyeye taşımalıyız. Tabii ki yeni takviyeleri nasıl yaparız diye sürekli görüşüyoruz" ifadelerini kullandı.

Büyük takımda oynamanın ne olduğunu bildiğini belirten Santos, şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaş, kupalar kazanmak için çabalaması gereken bir takım. Beşiktaş bu sene çok git-gelli. Bir maçta 4 gol atıyor, bir maçta 4 gol yiyor. Bu dengesizlik bence en büyük sorun. Bazen defansta çok iyi, bazen çok kötü, hücumda da aynı. Takımın bu istikrarsızlığı en büyük sorun. Beşiktaş'ın yetenekli geçleri var. Tabii taraftarın tüm takımdan beklentisi var. A takıma çıktıktan sonra gençler bazen gergin olabiliyor. Daha yeni geldim. Büyük takımda oynamanın ne olduğunu biliyorum. Beşiktaş da büyük bir camia olduğu için o kulüp kültürünü yaşatacak oyunlar lazım. Bazı oyuncular buna sahip ama bazı oyuncularda Beşiktaş'ın büyüklüğünü anlayarak oynama konusunda eksiklik görüyorum. Ama oyunculardan memnunum. Onları geliştireceğiz."

"BAHANE ÜRETMEYİ SEVMEM"

Beşiktaş seviyesine yakışır oyunu getiriceklerini söyleyen deneyimli teknik adam, "Asla bahane üretmeyi sevmem. Beşiktaş çok büyük bir camia ama bu takım, camia kadar büyük takım değil. Bu bildiğimiz bir gerçek. Beşiktaş'ın şu andaki kadro seviyesi bu büyüklüğün seviyesi değil. O seviyeye gelmek için elimizden geleni yapıyoruz. Beşiktaş'ın büyüklüğüne yakışır oyunu getireceğiz hep beraber" şeklinde konuştu.

Son olarak taraftarlarla ilgili konuşan Fernando Santos, "Onları da anlıyorum. Taraftar kupa, başarı istiyor. Bu çok doğal ama buna yeniden yapılanma diyebiliriz. Beşiktaş'ın kupalar kazanacağı eski günlerine getirmek için taraftardan da destek bekliyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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