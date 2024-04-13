Beşiktaş, Teknik Direktör Fernando Santos ile yollarını ayırdı

Beşiktaş, Portekizli Teknik Direktör Fernando Santos ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Samsunspor ile berabere kalarak kötü gidişatını sürdüren Beşiktaş'ta Teknik Direktör Santos'un görevine son verildi. Santos, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında istifa etmeyi düşünmediğini açıklamıştı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Fernando Santos'la yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Santos'a hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz. Futbol A takımımızın teknik sorumluluğunu sezon sonuna kadar Serdar Topraktepe yapacaktır" denildi. - İSTANBUL