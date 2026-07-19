Tayyip Talha Sanuç, Çaykur Rizespor'a transfer oldu

Beşiktaş, defans oyuncusu Tayyip Talha Sanuç'un, Çaykur Rizespor'a transfer olduğunu duyurdu.

Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Tayyip Talha Sanuç'un nihai transferi hususunda Çaykur Rizespor ile anlaşmaya varılmıştır. Tayyip Talha Sanuç'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi.

26 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş ile 52 resmi maçta görev aldı ve 2 gol sevinci yaşadı. Tayyip Talha Sanuç ayrıca siyah-beyazlılar ile Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'yı kazandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı