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Tayyip Talha Sanuç, Çaykur Rizespor'a transfer oldu

Tayyip Talha Sanuç, Çaykur Rizespor'a transfer oldu
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Beşiktaş, defans oyuncusu Tayyip Talha Sanuç'un Çaykur Rizespor'a transfer olduğunu resmen duyurdu. 26 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı formayla 52 maça çıkıp 2 gol attı.

Beşiktaş, defans oyuncusu Tayyip Talha Sanuç'un, Çaykur Rizespor'a transfer olduğunu duyurdu.

Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Tayyip Talha Sanuç'un nihai transferi hususunda Çaykur Rizespor ile anlaşmaya varılmıştır. Tayyip Talha Sanuç'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi.

26 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş ile 52 resmi maçta görev aldı ve 2 gol sevinci yaşadı. Tayyip Talha Sanuç ayrıca siyah-beyazlılar ile Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'yı kazandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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