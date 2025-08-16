Beşiktaş, Taylan Bulut'un Transferi için Sağlık Kontrolünden Geçti
19 yaşındaki futbolcu Taylan Bulut, Beşiktaş'ın transfer görüşmeleri kapsamında Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Detaylı testler yapıldı ve çeşitli bölümlerde muayene edildi.
Detaylı kan tetkikleri yapılan Bulut; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor