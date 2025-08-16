Beşiktaş, Taylan Bulut'un Sağlık Kontrollerini Tamamladı

Beşiktaş, transfer görüşmelerine başladığı 19 yaşındaki sağ bek Taylan Bulut'un sağlık kontrollerini Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde tamamladı. Genç oyuncu, Schalke altyapısında yetişmiş ve Almanya Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de forma giymiştir.

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığı sağ bek Taylan Bulut'un sağlık kontrolleri yapıldı.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre 19 yaşındaki oyuncunun Acıbadem Altunizade Hastanesi'ndeki kontrolleri tamamlandı.

Türk asıllı Alman sağ bek, sırasıyla Germania Dürwiss, Leverkusen ve Schalke altyapılarında forma giydi.

Schalke A takımında toplam 29 maçta görev yapan Taylan, 1 kez gol sevinci yaşadı.

Taylan Bulut, Almanya Milli Takımı adına alt yaş kategorilerinde de görev yaptı.

Genç oyuncu, Schalke formasıyla Almanya 2. Lig'de (Bundesliga 2) yeni başlayan sezonda 2 karşılaşmada şans buldu.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
