Beşiktaş, Taylan Bulut'u İstanbul'a Getirdi

Beşiktaş, Almanya Bundesliga 2'de mücadele eden Schalke 04'ün 19 yaşındaki sağ bek oyuncusu Taylan Bulut'u İstanbul'a transfer etti. Genç oyuncu, havalimanında taraftarları selamladı ve sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Almanya Bundesliga 2 ekibi Schalke 04'ün 19 yaşındaki sağ bek oyuncusu Taylan Bulut'u İstanbul'a getirdi. Akşam saatlerinde Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen genç oyuncuyu Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç karşıladı. Taylan Bulut, havalimanında kendisini bekleyen siyah-beyazlı taraftarları selamladıktan sonra araçla alandan ayrıldı.

19 yaşındaki oyuncu, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
