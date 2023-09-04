Beşiktaş, Tayfur Bingöl'ün transferini açıkladı
Beşiktaş, geçtiğimiz sezon kiralık olarak takımda yer alan Tayfur Bingöl'ün kalıcı transferi konusunda Alanyaspor ile anlaşmaya vardığını duyurdu. Bingöl, Beşiktaş formasıyla 34 maçta 2 gol atıp 2 asist yapmıştı.
Beşiktaş Kulübü, Tayfur Bingöl'ü bonservisiyle transfer ettiğini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon formamızı giyen profesyonel futbolcu Tayfur Bingöl'ün bonservisiyle transferi hususunda Corendon Alanyaspor kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Kulübümüze yeni dönemde de önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Tayfur Bingöl'e evine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz." denildi.
Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor