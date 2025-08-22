Beşiktaş, Tayfur Bingöl'ü Kocaelispor'a Transfer Etti

Beşiktaş, 32 yaşındaki futbolcu Tayfur Bingöl'ün Kocaelispor'a transfer olduğunu duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, Tayfur Bingöl'e kulübe olan hizmetleri için teşekkür edildi. Transferin detaylarıyla ilgili herhangi bir bilgi verilmedi.

BEŞİKTAŞ, 32 yaşındaki futbolcu Tayfur Bingöl'ün Süper Lig ekibi Kocaelispor'a transfer olduğunu açıkladı.

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Tayfur Bingöl'ün nihai transferi hususunda Kocaelispor'la anlaşmaya varılmıştır.

Tayfur Bingöl'e kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

