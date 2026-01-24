Haberler

Beşiktaş taraftarını isyan ettiren olay

Beşiktaş taraftarını isyan ettiren olay
Güncelleme:
Beşiktaş'ta ara transfer döneminde yaşanan ayrılıklar sonucunda yabancı oyuncu sayısında ciddi bir düşüş yaşandı. Jonas Svensson, David Jurasek, Rafa Silva ve Tammy Abraham ile yollarını ayıran siyah-beyazlılar, kadro derinliği konusunda sorun yaşamaya başladı. Bu durum, Beşiktaş taraftarlarının tepkisini çekerken, sosyal medyada transfer beklentisi arttı. Yönetimden kısa sürede takviye hamlesi bekleniyor.

  • Beşiktaş, Jonas Svensson, David Jurasek, Rafa Silva ve Tammy Abraham ile yollarını ayırdı.
  • Beşiktaş'ın kadrosunda 7 yabancı oyuncu kaldı.
  • Beşiktaş taraftarları, yeni transfer yapılmamasını eleştiriyor ve takviye bekliyor.

Beşiktaş'ta ara transfer döneminde yaşanan ayrılıklar sonrası yabancı oyuncu sayısındaki düşüş dikkat çekti. Siyah-beyazlı camiada mevcut tablo, taraftarların tepkisine neden oldu.

DÖRT YABANCIYA VEDA EDİLDİ

Siyah-beyazlılar, Jonas Svensson, David Jurasek, Rafa Silva ve Tammy Abraham ile yollarını ayırdı. Bu ayrılıkların ardından Beşiktaş'ın kadrosundaki yabancı oyuncu sayısı ciddi şekilde azaldı.

SADECE 7 YABANCI KALDI

Yaşanan vedaların ardından Beşiktaş'ın mevcut yabancı rotasyonunda yalnızca 7 futbolcunun kalması, takım derinliği açısından soru işaretlerini beraberinde getirdi. Özellikle yoğun maç trafiği ve sakatlık ihtimalleri göz önüne alındığında, kadronun yetersiz kaldığı yönünde yorumlar yapıldı.

TARAFTARDAN TRANSFER BEKLENTİSİ

Sosyal medyada çok sayıda Beşiktaşlı taraftar, ayrılıklara karşın yeni transfer yapılmamasını eleştirirken, yönetimden kısa sürede takviye hamlesi beklediklerini dile getirdi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMahmut Oruklu:

Kapat dükkanı gitsin... Aldık alacağız araştırıyoruz temas halindeyiz bonservis anlaşma......gidenler çok alınan 0

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıali tartan:

Bence hiç adam almasınlar sezon bitince istedikleri adamları aksınlar iyi bir takım kursunlar yine çöp çıkma ihtimali var şu an alınacakların hiç gerek yok altyapıdan devam etsinler

yanıt1
yanıt0

