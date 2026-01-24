Beşiktaş taraftarını isyan ettiren olay

Beşiktaş'ta ara transfer döneminde yaşanan ayrılıklar sonrası yabancı oyuncu sayısındaki düşüş dikkat çekti. Siyah-beyazlı camiada mevcut tablo, taraftarların tepkisine neden oldu.

DÖRT YABANCIYA VEDA EDİLDİ

Siyah-beyazlılar, Jonas Svensson, David Jurasek, Rafa Silva ve Tammy Abraham ile yollarını ayırdı. Bu ayrılıkların ardından Beşiktaş'ın kadrosundaki yabancı oyuncu sayısı ciddi şekilde azaldı.

SADECE 7 YABANCI KALDI

Yaşanan vedaların ardından Beşiktaş'ın mevcut yabancı rotasyonunda yalnızca 7 futbolcunun kalması, takım derinliği açısından soru işaretlerini beraberinde getirdi. Özellikle yoğun maç trafiği ve sakatlık ihtimalleri göz önüne alındığında, kadronun yetersiz kaldığı yönünde yorumlar yapıldı.

TARAFTARDAN TRANSFER BEKLENTİSİ

Sosyal medyada çok sayıda Beşiktaşlı taraftar, ayrılıklara karşın yeni transfer yapılmamasını eleştirirken, yönetimden kısa sürede takviye hamlesi beklediklerini dile getirdi.