Beşiktaş taraftarını çileden çıkaran görüntü

Beşiktaş taraftarını çileden çıkaran görüntü
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Beşiktaş taraftarını çileden çıkaran görüntü
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Beşiktaş'ın Tüpraş Stadı'nda gerçekleştirilen TÜGVA etkinliği sonrası saha zemininde oluşan bozulmalar taraftarların tepkisini çekti. Liglerin başlamasına bir hafta kala ortaya çıkan bu durum, siyah-beyazlı taraftarları adeta çileden çıkardı. Stadyumda yaklaşık 1,5 ay önce 2.2 milyon euro harcanarak hibrit çim yapılmıştı. Ancak etkinlik sonrası saha zemininde aşınmalar meydana geldiği gözlendi.

Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) Yaz Okulları Finali Beşiktaş'ın Tüpraş Stadı'nda yapıldı. Etkinlik öncesi 30 Temmuz'da basın toplantısı gerçekleştirilen stadyumda bugün ortaya çıkan görüntü Beşiktaşlı taraftarların tepkisini çekti.

ZEMİNDEKİ BOZULMA DİKKAT ÇEKTİ

1 hafta önce Avrupa Ligi'nde Ukrayna temsilcisi Shakhtar'ı ağırlayan Beşiktaş'ta stadyumun zemininde herhangi bir problem yoktu ancak TÜGVA etkinliği sonrası ortaya çıkan tahribat taraftarları çileden çıkardı.

TARAFTARLAR TEPKİLİ

Sosyal medyada Tüpraş Stadı'ndan paylaşılan görüntülerde saha zeminin önemli bir bölümünde aşınmalar meydana geldiği gözlendi. Liglerin başlamasına 1 hafta kala Beşiktaş Stadı'nda böyle bir organizasyon düzenlenmesine tepki gösteren taraftarlar ayrıca zeminin bu hale gelmesinin önüne geçilemediği için adeta ateş püskürdü. Tüpraş Stadı'na yaklaşık 1,5 ay önce 2.2 milyon euro harcanarak hibrit çim yapılmıştı.

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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıUğur Çolak:

TUGVA dan tahsil edilsin. Size emanet edilen bir şeyi korumanın ne demek olduğunu unutan bir dini kurtuluş olabilir mi? Yazık günah 2.2 milyon dolar gitti.

Yorum Beğen70
Yorum Beğenme26
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Haber Yorumlarılevent uysal:

2 çim nolacak reisimize feda olsun

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme42
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Haber YorumlarıResul Yüksel:

Gtümüzdeki donu da alsınlar feda olsun diye diye bi o kaldı artan vergiler faizler sözde Müslüman ülkesi ama dünyanın en yüksek faizini ödüyoruz ötv diye bişey çıkardılar milleti soyuyorlar sigaraya hergün zam ekmeğe zam ötv ye zam yakıta zam köprüye zam ona zam buna zam ne için başımızdakiler daha iyi yaşasın diye yazıklar olsun hakkımı helal etmiyorum kırkharamiler

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Haber YorumlarıMurat Doğan:

yazık masrafa. gidin olimpiyat stadı var yıllardır sessiz orda yapın

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Haber YorumlarıBen Kemal:

kemirmişler

Yorum Beğen36
Yorum Beğenme11
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Haber YorumlarıAKPLİ S1KEN:

tek sebebi fotu arabı recebi taib ,sonun geliyor

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme17
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