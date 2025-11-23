Haberler

Beşiktaş taraftarından Sergen Yalçın ve yönetime istifa tepkisi

Güncelleme:
Beşiktaş taraftarları, 1-1 berabere sona eren Samsunspor maçında yönetimi ve Sergen Yalçın'ı istifaya davet etti. Taraftarlar, "Sergen pabucu yarım, çık dışarıya oynayalım" tezahüratı gerçekleştirdi.

  • Beşiktaşlı taraftarlar, Samsunspor ile 1-1 berabere biten maçın uzatma dakikalarında yönetime istifa tezahüratı yaptı.
  • Beşiktaşlı taraftarlar, maçın sona ermesinin ardından teknik direktör Sergen Yalçın'a yönelik istifa tezahüratlarında bulundu.
  • Beşiktaşlı taraftarlar, Sergen Yalçın'a "Sergen pabucu yarım, çık dışarıya oynayalım" tezahüratı yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Samsunspor'u konuk eden Beşiktaş, rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

''YÖNETİM İSTİFA'' TEZAHÜRATLARI

Beşiktaşlı taraftarlar, maçın uzatma dakikalarında Serdal Adalı yönetimini istifaya davet etti. Oynanan oyundan ve skordan memnun olmayan siyah-beyazlı taraftarlar, "Yönetim istifa" diye tezahürat yaptı.

SERGEN YALÇIN'A DA TEPKİ

Siyah-beyazlı taraftarlar, maçın sona ermesinin ardından Sergen Yalçın'a yönelik de istifa tezahüratlarında bulundu. Siyah-beyazlı taraftarlar, "Sergen pabucu yarım, çık dışarıya oynayalım" tezahüratında da bulundu.

Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıfikret ipek:

SERGEN HOCANIN NE SUÇU VAR.

Haber YorumlarıSüleyman Ceyhan:

Bende beşiktaş liyim, ama bu staddakilerin bu tenli tepkisi çok abartılı, ne olcagini sannediyorsunuz, Sergeni gönder ondan sonra neolacak...arkası yok. Sanki sen takımı ıslıkla istifa deye bagır..yahuu biraz sabır. Futbol biryana motivasyon oyunu, senin stadda destekden cok köstek oluyosun. Daha neyazayim, anlayalım artik, bu ìşin öyle dönmedigini...

Haber YorumlarıArif İnanç:

Yaa ne olacak ki. Takımda ki koşan ,oynauanntelnadamı gönderdiler. Ben Beşiktaş lı değilim ama olay kapris görünüyor.

Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Sergen Yalçın’dan iyisini bulamazsın sorun teknik direktör değil futbolun içine siyaset karıştı gs gibi iyi fonlanmadığın sürece 4-5. bitirirsin her yıl

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
