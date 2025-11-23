Beşiktaş taraftarından Sergen Yalçın ve yönetime istifa tepkisi
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Samsunspor'u konuk eden Beşiktaş, rakibiyle 1-1 berabere kaldı.
''YÖNETİM İSTİFA'' TEZAHÜRATLARI
Beşiktaşlı taraftarlar, maçın uzatma dakikalarında Serdal Adalı yönetimini istifaya davet etti. Oynanan oyundan ve skordan memnun olmayan siyah-beyazlı taraftarlar, "Yönetim istifa" diye tezahürat yaptı.
SERGEN YALÇIN'A DA TEPKİ
Siyah-beyazlı taraftarlar, maçın sona ermesinin ardından Sergen Yalçın'a yönelik de istifa tezahüratlarında bulundu. Siyah-beyazlı taraftarlar, "Sergen pabucu yarım, çık dışarıya oynayalım" tezahüratında da bulundu.