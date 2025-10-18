Haberler

Beşiktaş taraftarından 3 futbolcuya tepki

Beşiktaş taraftarından 3 futbolcuya tepki
Güncelleme:
Beşiktaşlı taraftarlar, 2-1 kaybedilen Gençlerbirliği müsabakasında David Jurasek, Jonas Svensson ve kaleci Mert Günok'a tepki gösterdi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu.

TARAFTARDAN 3 İSME TEPKİ

Dolmabahçe'de tribünleri dolduran siyah-beyazlı taraftarlar, performanslarını beğenmedikleri David Jurasek, Jonas Svensson ve kaleci Mert Günok'u ıslıkladı.

DİREKT SOYUNMA ODASINA GİTTİLER

Müsabakanın 78. dakikasında Rıdvan Yımaz'ın yerine oyuna dahil olan David Jurasek, kendi ağlarına gönderdiği golle skorun 1-1'e gelmesine sebep oldu. Jonas Svensson ve Mert Günok ise maçta gösterdikleri performans sebebiyle taraftarlar tarafından tepki gördü. Oyuncular, mücadelenin bitiş düdüğüyle birlikte soyunma odasına gitti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıJY_VEFA_SUZME_ORS_COC:

Ne oldu la sekiztaş yenseydiniz ya artistlik yapıyordunuz arkadaş iki üç galibiyet alanın tek hedefi şampiyon olmak değil Galatasaray'ı yenmek onlarda kabul ediyor ligin tartışmasız en büyüğü olduğunu

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
