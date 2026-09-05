Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi: Siyah-beyazlı taraftarlar stadyumda

SÜPER Lig'in 4'üncü haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi öncesi siyah-beyazlı taraftarlar stadyuma ulaştı.

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Chobani Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Bu mücadele öncesinde Tüpraş Stadyumu'nda toplanan ve daha sonrasında 30 otobüsle hareket eden yaklaşık 2 bin Beşiktaş taraftarı, Chobani Stadyumu'na geldi. Siyah-beyazlı taraftarlar güvenlik kontrollerinin ardından stadyumdaki yerini alacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı