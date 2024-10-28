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Beşiktaş Taraftarı Derbi İçin Stadyuma Geldi

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Beşiktaş taraftarları, Galatasaray ile oynanacak derbiyi stadyumda takip etmek üzere RAMS Park'a geldi. Tüpraş Stadyumu'nda toplanan taraftarlar, güvenlik kontrollerinin ardından Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ne hareket etti.

- Beşiktaş taraftarı stadyuma geldi

İSTANBUL - Galatasaray derbisini stadyumda takip edecek Beşiktaş taraftarı, RAMS Park'a geldi.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, saat 20.00'de deplasmanda Galatasaray ile mücadele edecek. Derbide takımlarını destekleyecek siyah-beyazlı taraftarlar ilk olarak Tüpraş Stadyumu'nda toplandı. Taraftarlar bilet kontrolü ve üst aramasının ardından saat 16.30 sıralarında otobüsle Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ne hareket etti. Taraftarları taşıyan 30 otobüs mücadelenin oynanacağı RAMS Park'a ulaştı.

Beşiktaşlı taraftarlar, güvenlik önlemleri altında tribünlere giriş yaptı.

Beşiktaş Taraftarı Derbi İçin Stadyuma Geldi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS KILIÇ - Spor

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