Beşiktaş'tan Yusuf Yazıcı iddialarına cevap

Olympiakos forması giyen 28 yaşındaki milli oyuncu Yusuf Yazıcı'nın ismi bir süredir Beşiktaş ile anılıyordu.

BEŞİKTAŞ'TAN YALANLAMA

Süper Lig devi Beşiktaş, Yusuf Yazıcı için çıkan transfer haberlerini yalanladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Yusuf Yazıcı'nın transferi için girişimde bulunduğumuz iddiasıyla yazılı ve görsel medyada yayımlanan haberler tamamen asılsızdır. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.

NE OLMUŞTU?

61Saat'te yer alan habere göre; Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'ın isteği sonrası Beşiktaş yönetiminin Olympiakos'a bonservis ve performansa dayalı bonus teklifi yaptığı iddia edilmişti.

SEZON PERFORMANSI

Olympiakos'da bu sezon 2 maçta süre bulan deneyimli orta saha oyuncusu, bu maçlarda 1 kez gol sevinci yaşadı.