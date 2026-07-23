Beşiktaş'tan Midtjylland ve UEFA'ya Dostluk Yemeği

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda oynayacakları maç öncesinde Midtjylland ve UEFA heyetlerini dostluk yemeğinde ağırladı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında bu akşam evinde saat 21.00'de Danimarka ekibi Midtjylland ile mücadele edecek. Bu müsabaka öncesinde siyah-beyazlı yönetim, Midtjylland ve UEFA heyetlerine yemek verdi.

Tüpraş Stadyumu'nda bulunan bir restoranda gerçekleştirilen yemeğe Beşiktaş adına İkinci Başkan Hakan Daltaban, Toygun Batallı, Merve Öztopaloğlu, İbrahim Şafak Sağlam ile Tuğkan Keçecioğlu katıldı. Organizasyonda UEFA'yı Delege Jacques Antenen temsil ederken Midtjylland Başkanı Claus Steinlein, yönetim kurulu üyeleri Simon Kjaer ve Poul Sand, Sportif Direktör Yardımcısı Ove Pedersen ile Futbol Teknik Direktörü Kristian Kjaer hazır bulundu.

Hakan Daltaban, yemeğin ardından dostça bir müsabaka temennisinde bulunarak, Jacques Antenen ile Claus Steinlein'e günün anısına plaket ve Beşiktaş forması takdim etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı